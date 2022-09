A Unesco decide en Rabat se avala internacionalmente o proxecto de Ponte... nas Ondas!

Entre finais de novembro e principios de decembro, o equipo de Ponte... nas Ondas! resolverá en Rabat (Marrocos) a gran incógnita: se logra que a Unesco lle conceda o recoñemento internacional do Patrimonio Inmaterial. Dende a delegación galega deste proxecto galaico-luso aseguran que gardan altas esperanzas de logralo.

Pero, que é o que se pon en xogo? Na cidade alahuita reunirase a sesión número 17 do Comité Intergubernamental da Unesco para facer as inscripcións nas listas do patrimonio cultural inmaterial (PCI).

O devandito Comité decidirá se inscribe a iniciativa galego-portuguesa no Rexistro de boas prácticas. Para iso, os expertos avaliarán o informe da Unesco e comunicarán o seu dictame.

O organismo internacional estudiará o expediente presentado no 2021polos embaixadores de Portugal e España. “Para nós, que dous estados e a Xunta escolleran a Ponte... nas ondas! como representativo de modelo de boas prácticas é importante”, sinala Santiago Veloso, presidente da asociación PNO, quen lembra que levan 27 anos traballando aprol do recoñecemento internacional do patrimonio inmaterial cultural da raia.

“Para nós, ábrese unha porta importante para o noso modelo. Lograr a inscripción na lista do Unesco convertiría a Ponte... nas Ondas! nunha referencia en todo o mundo”, engadiu Veloso.

Para logralo, a Unesco analizará se o proxecto galego cumpre cuns criterios como o que sirva de modelo estatal e internacional para calquera actividade de salvagarda de actividades en calquera parte do mundo. Tamén hai un criterio importante, que responda ás necesidades de países en desenvolvemento, engadiu o experto galego.

Veloso explica que no Patrimonio Inmaterial da Unesco hai tres listas. “Unha é a lista representantiva que é na que se inscriben os patrimonios, por exemplo, o flamenco, fado ou dieta mediterránea. Despois hai unha lista de patrimonios que precisan dunha salvagarda urxente porque están en perigo e necesitan medidas especiais. “E por último estaría a lista –detalla– de boas prácticas co patrimonio inmaterial. Ponte nas Ondas sería, de logralo, a terceira inscripción multinacional nesa listaxe”.

Nas boas prácticas hai agora mesmo 29 inscripción de todo o mundo. “Desas, só hai dúas que son multinacionais.O máis importante é que sería a primeira inscripción para Galicia e a primeira para Portugal”, sinala.

Á espera do que aconteza en Rabat, Ponte... nas ondas! prosegue co seu traballo, como facer o Camiño de Santiago coa súa radio. Hoxe, por exemplo, a parada será en Tui, na praza da Catedral.