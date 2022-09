Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica desde 2014, analiza el futuro de la profesión, las alianzas con otros medios y la defensa de la libertad de prensa.

–Plantea la posibilidad de que distintos grupos de comunicación colaboren para crear suscripciones comunes. ¿Cuáles cree que deben ser los siguientes pasos?

–Creo que sería una manera de facilitar la vida al lector, algo que a todos nos interesa. Hay algunas iniciativas que ya se han puesto en marcha y que han funcionado bien en algunos países. En Holanda, por ejemplo, montaron un proyecto que se llama Blendle, que básicamente era crear un Spotify de periódicos. Creo que son cosas que hay que ir explorando. Cada grupo quiere ser dueño de la información que genera del usuario y quiere ser el primero en llegar y en poder coger la ventaja. Pero ahí entra la generosidad: o colaboramos y perdemos un poco todos para ganar en el conjunto, o será muy difícil. En el fondo, esta idea es exportable a muchas cosas. Lo hemos hecho en el mundo de la publicidad y es trasladable a la suscripción. Hay que pensar en el usuario y en lo que necesita.

–Puede ser la alternativa para evitar acumular suscripciones a periódicos diferentes...

–Muchas veces no se trata de una única solución, sino de dar varias alternativas al usuario. Habrá gente que no querrá leer 50 periódicos, sino solo “El Periódico de Aragón”. Para eso podemos tener una suscripción individual, y al que sea un friki de la informaciónle vendrá muy bien tener un Spotify de noticias.

–Dentro de la variedad de actores que hay en Internet, los medios no son los únicos en ofrecer contenidos y noticias. ¿Cómo se puede conservar la confianza de los lectores cuando estos tienen tantas fuentes para informarse? Y sigue la lucha pendiente contra las noticias falsas...

–La respuesta más importante es la del periodismo de calidad. Sin lugar a dudas. Hacer un periodismo fiable, de calidad e invertir en contenidos que sean relevantes para el usuario. A partir de ahí, hay que buscar los modelos de negocio que puedan hacerlo sostenible. El periodismo sigue siendo la clave del negocio. Si hacemos buen periodismo, tendremos que saber cómo empaquetarlo para venderlo. Pero si no tenemos un buen contenido, no podremos empaquetar nada.

–Diferenciarse por la calidad...

–La clave está en la calidad y nosotros, como grupo de medios locales, tenemos una ventaja que es la cercanía. Somos muy relevantes para nuestros conciudadanos y eso tenemos que seguir potenciándolo. Me ha gustado una cosa que ha dicho la CEO de Havas: la importancia de la marca. Debemos lograr que las marcas de nuestros periódicos sean sexis para el lector. Se ha perdido mucho de ese interés del lector porque ya nos ven como algo viejo, pasado de moda... Prefieren las redes sociales porque les parecen más sexis, sobre todo los usuarios más jóvenes, aunque no solo. Al final, el contenido de calidad marca la diferencia y el modelo económico que tiene que venir detrás.

–La guerra de Ucrania o la situación en Afganistán alertan de los riesgos que entraña ejercer la profesión en algunos lugares. ¿Cómo pueden ayudar los medios libres a ejercer el periodismo allí?

–(Reflexiona) Es una pregunta difícil de contestar. Si detrás no tienes un país con unos valores de libertad y democracia, es muy difícil que puedan sobrevivir medios que estén dispuestos a decir las cosas como son, o como creen que son, y tener su propia voz. Sabemos que en aquellos países que tienen un desarrollo menor, implantar una democracia o forzarla, acaba a veces generando situaciones incluso más complicadas. Desde las asociaciones internacionales y nacionales tenemos que defender siempre la libertad de prensa, también en los países con gobiernos democráticos. El presidente de la AMI (Asociación de Medios de Información) ha recordado que se ha hecho una propuesta de ley sobre la información clasificada que puede hacer que no podamos investigar determinadas cosas ni publicarlas. Y que si lo hacemos, nos van a meter en la cárcel. Eso no puede ser. Eso lo tenemos que criticar duramente.

–¿Cómo se puede recuperar a los lectores más jóvenes?

–Hay un discurso muy establecido, y creo que es verdad, sobre que los jóvenes nunca han leído ni comprado periódicos. Pero con otros lenguajes, más frescos, tenemos que hacer que los jóvenes sientan que nuestra marca es atractiva. Si no, la van a rechazar. Tienen que ser medios hechos por gente joven, propuestas que se salgan un poco de nuestra manera de presentar la información.

–Sin perder la óptica periodística.

–Espero que esos jóvenes tengan la capacidad de hacer periodismo de calidad, pero expresado de otra manera, a través de los lenguajes más audiovisuales, más rápidos... Y es un reto. Ahí hay que sembrar para que luego te relacionen con la marca adulta.

–Veinte años después de la expansión de Internet seguimos preguntándonos por el futuro del papel. ¿Hasta cuándo durará?

–No lo sé (sonríe). Creo que el papel tiene que seguir estando, pero no hay una solución única. Habrá medios en los que el papel acabará desapareciendo porque dejará de ser relevante. Pero a lo mejor no tiene sentido mantener el papel por las ventas, pero sí por la marca. Muchas veces para la gente con responsabilidad pública verse en el papel les presta más que verse en la página web. Mientras eso sea así y los ingresos sigan siendo positivos, existirá. Pero la inflación no ayuda ya que los costes del papel se han doblado, lo que hace mucho más difícil rentabilizar esa parte del negocio. Otra de las desventajas del papel es que cuesta más la transición digital. Si no tienes papel en la redacción, es más directo, pero aquí tienes que hacer un doble trabajo.

–¿Qué balance hace de la expansión de Prensa Ibérica?

–Hemos hecho una apuesta muy decidida por intentar ser líderes en el mercado nacional y nuestros objetivos siguen vigentes a pesar de las dificultades del sector y del entorno en general. Tenemos un mensaje positivo: estamos alcanzando en gran medida nuestros objetivos y vemos el futuro difícil, pero con esperanza.