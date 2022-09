Aroa Moreno: “Hay un relato trabado para que las madres sean abnegadas”

“Cuando una madre cae, se cae toda la sociedad. De todos modos hay un relato my bien trabado para que las madres sean abnegadas, sacrificadas y calladas. ¿Cómo vas a se feliz siendo solo madre? Los hijos son los primero, pero también hay otras prioridades como personas”. Así lo manifestó ayer en Club FARO la periodista y escritora Aroa Moreno Durán, cuya última novela, “La bajamar” (Literatura Random House), aborda la historia de tres mujeres de una saga familiar de nieta, madre y abuela cuyas voces y silencios se entrelazan con el devenir histórico y político del País Vasco, desde la Guerra Civil hasta el presente, pasando por la Dictadura y la época del terrorismo de ETA.

Presentada por la periodista Guada Guerra, que mantuvo una entrevista y charla con ella, Aroa Moreno explicó que la idea de escribir este libro se gestó en 2017 tras haber ganado el Premio Ojo Crítico por su primera novela, “La hija del comunista”. “A finales de 2018 tenía un hijo de año y pico y me apetecía escribir sobre la cara B de la maternidad, sobre el miedo que tenía de que me pasara algo y no pudiera cuidar a mi hijo. Me pregunté si mi madre y mi abuela habían sentido lo mismo”, relató. Fue una charla en un club de lectura del País Vasco, donde la periodista y escritora pasaba temporadas, la que le dio la historia sobre la que escribir. Una persona asistente al acto le contó parte de la vida de su madre, una de los miles de niños que salieron del País Vasco huyendo de la guerra a bordo del vapor “Habana” y que acabó viviendo unos años en el exilio en Bélgica antes de regresar, ya como adolescente, a vivir la dura posguerra y la dictadura. Además de esa historia, le cuenta otra con la que arranca el libro, la de la muerte de un niño ahogado en la ría cuyo cuerpo queda al descubierto durante la bajamar ante los ojos de su destrozada madre.

Volviendo a la saga familiar que se trenza en la novela, Aroa Moreno se detuvo en Ruth, la nieta de la exiliada, una mujer de cuarenta años con problemas de salud mental que deja a su hija y a su pareja en Madrid para buscar su identidad y respuesta a sus preguntas en su País Vasco natal, entre ellos, la identidad de su padre. “Adirane – la más joven de las tres mujeres de la familia– sufre ansiedad, un mal común que se debe a la anticipación de un peligro; tiene problemas con su pareja y con la abnegación que se le supone por su papel de madre”. “Cuando alguien que parece tenerlo todo dice que se siente mal es señalado. No tiene derecho a sentirse mal”. Tal vez por eso, la nieta de la novela escapa de las conversaciones al sentirse acorralada y responde a veces son el silencio. A diferencia de las otras dos mujeres de la familia y al igual que las mujeres de la generación de Aroa, “ Adirane no tiene un relato colectivo de lo que le está pasando, mientras que su abuela sí lo tenía, con las mujeres que habían sufrido la guerra, y su madre también”.

Respecto a este último personaje, Adriana, la más reflexiva de las tres, y a la que le tocó vivir el machismo como losa y los inicios del terrorismo de ETA siendo joven, la escritora y periodista manifestó que su intención era “decirle a mi madre que no era solo madre”. “Muchas veces la gente de mi generación saltamos a las de nuestras madres y admiramos a nuestros abuelos, que eran los niños de la guerra”. “Cuando me preguntan con qué intención escribí esta novela digo que con ninguna, pero tal vez es dar voz a las abuelas, que se están muriendo, y decir cómo se sienten las mujeres de la generación de mi madre”.

Los hombres de las saga familiar están ausentes, “quedaron invisibles”. “Ellos estaban haciendo las guerras y las revoluciones mientras en la retaguardia las que estaba con sus hijos eran las madres”.

Sobre lo que supone la maternidad en el presente, Aroa Moreno manifestó que “existe un discurso interesado sobre qué tiene que hacer una madre y cómo. Nace un niño y parece el rey de la casa. Lo más importante es que el niño sea feliz y no es así. Lo importante es que la familia sea feliz y cómo estén lo padres, cómo se siente la madre”.

“Antes escribía en mi casa, con un vino y las ventanas abiertas; ahora, hasta en los trenes”

Respondiendo a las preguntas que le formulaba Guada Guada Guerra, Aroa Moreno Durán fue ofreciendo retazos de su vida como escritora. Autora de varios poemarios, este verano retomó la lírica literaria. “Pensaba que había perdido músculo, pero al poner lo que escribí en julio junto a los poemarios de 2014 y 2018 descubrí que es la tercera parte de los anteriores”. Sobre su evolución desde que publicó la aclamada “La hija del comunista” a la actualidad, en que está deseando ponerse a teclear su tercera novela, comentó que “antes me ponía un vino para escribir, abría las ventanas; ahora escribo hasta en los trenes. Este último libro fue escrito en s mayor parte de cinco a ocho de la mañana”, confesó. Comentó también que el primer título que puso a la obra no fue el de “La bajamar”. Su propuesta inicial era “Todos los zapatos”, el título de un capítulo en el que la protagonista más joven y su pareja discuten y él acaba diciendo que le deje todos lo zapatos que va a usar el hijo de ambos antes de marcharse a su pueblo del País Vasco. “A mi agente la pareció horrible, así que cambié a “la bajamar” porque esta novela hala de lo que hay bajo el agua y emerge cuando baja la marea”.