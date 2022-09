Diccionario Tinder: del 'apocalypsing’ al 'zombieing', la nueva jerga del (mal) amor

¿Cuántas veces te han hecho 'ghosting'? ¿Has sufrido en alguna ocasión un "bombardeo de amor"? ¿Algún/a ex ha vuelto a tu redes como un zombi que reaparece de entre los muertos? Casi todas las formas que adopta el desamor en los tiempos digitales han dado pie a conceptos (la mayoría en lengua inglesa) que están engrosando una especie de diccionario Tinder-castellano. Del 'apocalypsing' al 'zombieing', aquí va un manual de supervivencia básica para manejarse en los sinsabores y toxicidades que deja a su paso el algoritmo rey de las afectividades, que este septiembre cumple 10 años.

Apocalypsing

Término que echó a andar a grandes zancadas durante el confinamiento y que hace referencia a llevar una relación (da igual si justo acabas de empezar a chatear) como si fuera la última en la vida. Sin duda, el ánimo apocalíptico del encierro ayudó a vivir los ligues con una cierta ansiedad funesta.

Background check

Práctica que consiste en buscar información sobre una persona que has conocido (o bien 'online' o bien en-la-vida-real) para comprobar si lo que cuenta es cierto o si oculta información.

Cushioning

También se le llama 'benching' y hace referencia a que esa persona con la que se ha hecho 'match' y se ha mantenido algo parecido a una relación no llega a desaparecer del todo, pero te dispensa trato de plan b. Tú estás en el banquillo y, para asegurarse que ahí continúas por si las otras opciones no le salen, de vez en cuando asoma la patita mostrando un interés que en realidad no tiene.

Finger error

Momento en el que, por equivocación, distracción o inexperiencia, deslizas hacia el lado equivocado y consigues un 'match' indeseado.

Fuckboy

En el argot del ramo, subgrupo sinsabores digitales, se conoce con este nombre al tipo cuya única intención es acumular ligues.

Ghosting

El término estrella del diccionario Tinder-castellano. A estas alturas del desaguisado, tampoco se necesitan muchas presentaciones para esta palabra que ha sabido captar casi literalmente esa forma de crueldad por la que una persona se esfuma como un fantasma (de ahí el 'ghosting') de la vida de su pareja/ligue/amistad sin dar explicaciones y sin contestar mensajes ni llamadas. Sin duda, una forma avanzada de 'ghosting' es cuando la persona afectada se da cuenta que ha sido bloqueada. Game over.

Haunting

Define ese fenómeno por el cual una expareja reaparece de repente y sin motivo aparente después de mucho tiempo sin mantener ningún tipo de contacto.

Love bombing

El 'bombardeo de amor' se refiere a los gestos románticos excesivos al principio de una relación (Kanye West llenó de ropa una habitación de hotel para regalarle a su novia una experiencia 'Pretty woman') que, en realidad, pueden ser una inquietante pero unívoca señal de que se está saliendo con alguien narcisista. En los últimos meses, se han publicado un sinfín de artículos sobre cómo distinguir el romanticismo de una práctica tóxica y manipuladora.

Match

Palabra estrella de Tinder. Es el 'like' recíproco. El principio de algo que puede llevar a una relación o, en la mayoría de casos, a un nombre más en ese cementerio de citas en el que a menudo se convierte el móvil.

One night stand

Persona que solo busca un encuentro casual, sin ataduras, y con la esperanza de no volver a verse nunca más. Vamos, la aventura de una noche de toda la vida, pero en inglés.

Pocketing

Todo parece funcionar, pero una persona mete a la otra en una especie de bolsillo (pocket) y la esconde respecto a su círculo familiar y de amistades. La típica ' relación sin mundo' que en tiempos de redes sociales se traduce en que la persona 'escondida' nunca es etiquetada ni aparece en las fotos.

Swipe

El momento fundacional. Swipe left, swipe right. Deslizar a la izquierda, deslizar a la derecha. No me gusta, me gusta. Rechazar o aceptar con un simple movimiento del dedo índice. Un mundo de posibilidades pero también un bucle infinito de rechazar y ser rechazado.

Whelming

Procede de overwhelmed (sobrepasado) y consiste en explicar a la otra persona que tu vida amorosa está tan a tope que, oye, no das a basto. Ha sido un 'fake' tan extendido y utilizado, que, a estas alturas de Tinder, más que despertar el interés del interlocutor, es el camino más rápido para perderlo.

Zombieing

Sí, viene de zombi. Y hace alusión a esa persona que, después de hacer ghosting, regresa de entre los muertos y reaparece en nuestra vida como si nada hubiera pasado. Tanto sirve un "hola, qué tal?" como el emoji de la llamita a las tres de la madrugada. Luces de 'warning'.