La maestra Coral Elizondo fue la encargada de cerrar las conferencias de la sexta edición del Foro de Educación. Defendió en su charla que “la educación inclusiva es un proyecto ético y es un derecho”. En su conferencia “Educación inclusiva, el derecho indiscutible y urgente a una escuela extraordinaria”, propugnó que “la educación inclusiva es una educación transformadora”. Para comprender la diferencia entre integración e inclusión, la psicóloga indicó que en la primera se incluye aceptar la diferencia, centrarse en el déficit, adaptar la persona al sistema y adaptación curricular. Sin embargo, la educación inclusiva propugna acoger la diferencia, hablar de las barreras, centrarse en las fortalezas, adaptar el sistema a la persona, realizar un diseño universal y personalizar.

En cuanto al diseño universal –desarrollo de productos y entornos que faciliten el acceso al mayor número de personas–, pidió tener cuidado con esta etiqueta en los edificios o programaciones escolares.

“Que tenga un diseño universal no significa que no necesite una adaptación. En mi propio diseño, yo debo diseñar para todos, sin dejar a nadie atrás para poner a cada uno el apoyo o ajuste que necesita”, propuso la psicóloga y profesora.

Elizondo también hizo referencia al DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. Este modelo de enseñanza persigue que todo el alumnado tenga oportunidades de aprender.

La maestra explicó que se establecen nueve cuadraditos, que se denominan pautas. “Las bases las tenemos en la neuroeducación y la psicología del aprendizaje”, aclaró la conferenciante quien habría ofrecido el pasado viernes un taller sobre el aprendizaje DUA en el Foro de Educación.

Aclaró que “DUA no es un método y no debe utilizarse como tal. Puedo utilizar unas pautas o unos puntos de verificación u otros”, al tiempo que recalcó que se centra en el lenguaje y la comprensión.

Aclaró que DUA no es lo mismo que la adaptación curricular porque “podemos adaptar el currículo pero puede ser que el niño con necesidades especiales no haya participado en clase. Un diseño universal permitirá la participación incluso de estudiantes con desfases grandes. Se deben diseñar actividades que permitan trabajar cada uno a su nivel y paralelamente trabajar todos juntos. Por ejemplo, me lo permitiría con dos estaciones donde todos hacen cosas diferentes (problemas, lecturas) y poner otras dos estaciones donde todos tienen que hacer lo mismo. Habría que ir combinando estos”.

Asimismo, avisó: “El diseño universal no es una moda sino un marco conceptual desde las evidencias que tenemos en la actualidad”. Tres son sus ejes: eliminar barreras que están en el contexto y no en la persona, variabilidad (ser diferentes por lo que hay que ofrecer distintas opciones porque no todos aprenden igual), y aprendizaje experto (altas expectativas para todo el alumnado que debe recibir apoyo).

Pero sobre todo esto, indicó que lo que más le gusta de este modelo es que “la mirada y el lenguaje deben cambiar, debemos conocer a la persona (alumno)”.

Por ello pidió finalmente “romper con las estructuras rígidas de que todos hacemos lo mismo de manera que podamos trabajar todos juntos en actividades diferentes”.