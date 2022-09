El ave fénix de la postal

Lo analógico está retornando con pulso fuerte o tímido, según el cristal del caleidoscopio que se pose sobre él. Un ejemplo lo ofrece el postcrossing, un fenómeno mundial al que también se ha adscrito Galicia y que consiste en recuperar con brío la fiebre por escribir postales.

Si no se tienen destinatarios o no poseemos conocidos que nos manden postales, no hay problema. La plataforma postcrossing.com lo solventa y propone direcciones a los usuarios dados de alta correctamente para que el cartero llegue a su casa con mensajes de cualquier parte del mundo.

Para afianzar en Galicia esta iniciativa, se ha organizado para este fin de semana un encuentro de postcrossing. Será en A Coruña el sábado y se aprovechará para homenajear a María Casares, en su año.

Adscribirse al postcrossing es sencillo. Primero, se realiza la inscripción en una página web, postcrossing.com, iniciativa fundada por un un universitario portugués, Paulo Magalhães, al que le gustaba enviar y recibir postales.

Una vez con el registro correcto, desde la web asignan una dirección de alguien, al que se le puede escribir. Además, otros usuarios reciben nuestra dirección para que podamos recibir sus envíos.

En la postal física hay que añadir un código facilitado en la web. Cuando recibes la postal también figura un código.

“Pódese facer a título individual como rede social ou coa familia. Hai moitas familias rexistradas que o teñen como proxecto para os nenos. Por exemplo, as que fan homescooling pídenche como parte do proceso de aprendizaxe que lles contes algo do teu país, enviar unha receita... porque eles o empregan como material para as aulas para os seus nenos na casa”, explica Diana Portela, una de las fans gallegas del postcrossing.

Los profesores también se pueden inscribir como centro educativo y como aula. Diana lo hizo cuando fue profesora en Ribeira. “Empregábao para que o meu alumnado tivera un motivo real para escribir. Por exemplo, unha crítica dunha película para unha profe rusa”, recuerda Pastoriza.

Otra vertiente es la celebración de encuentros. La gente de todo el mundo te envía postales porque quiere recibir la postal que tú vas a preparar para el encuentro.

“Desta vez, o encontro organízao o Concello de A Coruña aínda que a proposta é miña e doutra postaleira, Laura Rodríguez. Eles imprimen a postal especial de María Casares co selo a xogo. Hai moitos postaleiros ao redor do mundo con interese en recibir esa postal”, señala Diana Pastoriza, impulsora de la iniciativa.

En esta ocasión, se van a imprimir 200 postales, con 200 sellos por el encuentro del sábado que se celebra en el Museo Casares Quiroga, de hecho, se incluye una visita guiada por el mismo para acercarse más al universo de la actriz gallega. “Iremos levando as postais que se remitiron para o encontro. O que se adoita facer é responder de maneira conxunta. É unha oportunidade de coñecer a outras persoas que quizais nos enviaron unha postal. Hai xente que mesmo elaborou a súa propia postal cun collage, ata houbo quen escribiu un poema”, explica Diana Pastoriza.

La idea es que, como van a acudir familias, los pequeños de la casa decoren las postales con pegatinas y colores mientras los adultos escriben y firman como si fuera una producción en cadena, añade Pastoriza.

Han escrito ya al encuentro personas de diferentes puntos del mundo como Alemania, Portugal, Armenia, Chile, EE UU, Taiwán, India, Reino Unido, Irlanda, Chipre y Rusia. Los remitentes desde el extranjero no son gallegos en el exterior. Como se publicita en la web, postaleros de diferentes zonas del globo terráqueo han querido sumarse e incluso interesarse por María Casares.

“Sorprendeume que había moita xente que xa a coñecía e mesmo viu máis películas dela ca min. Outra xente estaa descubrindo”, comenta la coordinadora del encuentro.

En su caso, Diana Pastoriza comenzó a interesarse por el postcrossing por el vínculo emocional con el pasado ya que es hija de emigrantes y en su infancia, desde Suiza, enviaba y recibía misivas a amigos y familiares en Galicia. “As postais eran parte da miña vida diaria”, rememora esta compostelana.

Hace unos años descubrió en redes sociales que había gente comentando sobre postcrossing. Le llamó la atención la palabra e investigó hasta llegar a la web. A su juicio, tras la pandemia, ha ido a más el interés por el resurgir del correo de postales por coleccionismo, por la filatelia, el arte o el hecho de poder socializar sin pantallas de por medio.