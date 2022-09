“¿Viviríamos igual sin saber que vamos a morir? La muerte es una razón para la vida, la cual hay que vivir con ganas, cariño, ilusión y sentido del humor. Huyan de los que no lo tienen, han perdido la humildad, sobre todo ahora que hay mucho ofendidito. Hay que reírse hasta de uno mismo”. Con esta recomendación al público que llenó ayer el salón de actos del MARCO de Vigo concluía Javier Urra su conferencia en el Club FARO, a donde acudió para presentar su último libro, y ya van 77, titulado “El ser humano, un ser espiritual” (Desclée De Brower).

El psicólogo, pedagogo terapeuta y exdefensor del Menor, que fue presentado por la psicóloga María Ferreiro, declaró que “me agobia pensar en la eternidad” y admitió que en su último libro critica a la propia psicología por no querer entrar en la espiritualidad del ser humano, al que sí se le reconoce como biológico, psicológico, social y hasta cultural. Aludió a una metáfora con la que arranca su ensayo sobre dos niños no nacidos que se formulan preguntas en el vientre de sus madres sobre la realidad que les esperaría fuera del útero.

El conferenciante aclaró la diferencia entre lo religioso, asociado a un dogma y a la fe, y lo espiritual, “que tiene que ver con el compromiso con los demás”. Como un “niño de campamento” que fue, Urra, hijo único, explicó que escribe libros porque “a los siete años descubrí que había que compartir la cantimplora, la linterna...” y que se decidió por el tema de la espiritualidad porque “ no hay nada más bonito que ver el cielo –los niños deben hacerlo– y hacerte preguntas de porqué estamos aquí y si hay algo más allá”.

“La pregunta es para quién vivimos, en qué se nos está yendo la vida”, declaró, y pasó a relatar en qué y para quién vivió él mismo en diferentes etapas de su vida profesional, comenzando por los ocho años que trabajó para un centro de educación especial.

De su etapa de 32 años como psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid, comentó que “trabajé con violadores, asesinos, incluidos los que violaron, quebraron y mataron a Sandra Palo; muchos de ellos han salido adelante; otros no, la ciencia llega donde llega y si alguien se propone no cambiar, no cambia Hay puertas que se abren desde dentro”.

“Hay gente mala que no cambia y la vida no es justa. No es justo que un niño nazca con parálisis cerebral o que Irene Villa –de la que fue tutor– sufriese la amputación de sus piernas, aunque ella, que es un ejemplo de resiliencia, haya dicho que fue bueno que le pasase”.

En ese repaso de su trayectoria laboral, se detuvo en los años que ejerció con defensor del Menor y destacó dos investigaciones. “Hicimos un estudio sobre la adopción por parte de homosexuales, con tests a 27 familias y la conclusión fue que no había nada que perturbase al menor. Una alta jerarquía de la Iglesia me dijo que nuestra institución desaparecía para ellos. Recientemente me llamaron de la revista católica Alfa y Omega para que colaborase con ellos y dije sí, hay que perdonar”. Las conclusiones de otro estudio sobre si los niños sufren un trauma cuando ven matar a un toro en un espectáculo taurino, suscitó la crítica de que “atentaba contra España porque opinaba como los separatistas catalanes”.

Ya en su etapa como director Clínica de Salud Mental y Centro Terapéutico Residencial Recurra-Ginso, Urra aludió a los padres de un niño víctima moral de un atentado terrorista que dieron “Dios lo ha llamado por delante” como ejemplo de que la religión sirve como terapia. “Ahora trabajo con muchos chicos de 17 años que si no consiguen en la vida lo que creen que le debe dar, deciden bajarse de ella. Esa posición ante la vida me supera porque la vida tiene momentos de pasión, enamoramiento, deslealtad, que te echen de un trabajo. Vivimos en un mundo que es Disney, un parque temático; cada día hay más depresión en Occidente y de la mano de la depresión llega la desesperanza y de esta el suicidio”. “Los jóvenes son como el cristal, duros y frágiles, hay que forjarlos para que se sepan enfrentar a la vida y no quejarse de todo. Me caen mal los cobardes y los pesimistas, que son lo mismo”.

Enseñar a los niños a saber aburrirse y formar su carácter para afrontar el sufrimiento

Javier Urra atribuye el aumento de las enfermedades mentales a una sociedad que ha perdido la razón de la existencia, tal y como len una entrevista reciente en una revista. Para el psicólogo y pedagogo, a falta de una razón por la que vivir, “se buscan alternativas para no caer en la desesperación, que es la antesala del suicidio”. Consumo de drogas y de alcohol, junto a una gran desorganización del mundo laboral, familiar y de pareja son algunas de esas alternativas que encuentra el ser humano de hoy en día, que además posee una escasa educación e información para afrontar la frustración y no sabe poner límites a los deseos y apetencias. Uno de los grandes problemas de la sociedad actual – sostiene Urra – es la soledad, que además de afectar a personas mayores, produce sufrimiento a muchos jóvenes que se sienten apartados de su entorno y se refugian en las pantallas y redes sociales para encontrar otro tipo de relaciones diferentes a las que se producen cara a cara. Por ello, el exdefensor del Menor considera conveniente impartir a los niños una asignatura que les enseñe a saber aburrirse, a estar solos con sus propios pensamientos y sentimientos, a emplear la creatividad y la imaginación. Se trata de formar no solo en la información y el conocimiento, sino en el carácter para afrontar exigencias de la vida tales como el sufrimiento.