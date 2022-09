“Estamos sobrecogidos; todo estaba lleno de sangre. Lo que ha pasado es horrible”. Los trabajadores y los usuarios del hospital Valle del Nalón, en la localidad asturiana de Langreo, tardarán mucho tiempo en olvidar el brutal crimen ocurrido en la madrugada de ayer miércoles en el centro sanitario comarcal. Un hombre de 87 años mató a su compañero de habitación –de 92 años– tras golpearle con el triángulo acoplado a las camas que los pacientes suelen utilizar para incorporarse. También empleó una almohada para asfixiarlo. El detonante, según las primeras hipótesis, fue que la víctima de la agresión, debido a su deterioro pulmonar, emitía mucho ruido y no le “dejaba dormir”.

Una enfermera dio la voz de alarma al no poder acceder a la habitación, ya que la puerta había sido bloqueada con un mueble desde dentro por el presunto agresor. El nonagenario –por precaución, ante la posibilidad de que pudiera desorientarse por la noche– se encontraba inmovilizado con sujeciones en su cama, por lo que no pudo defenderse ni tratar de repeler el ataque. El agresor fue detenido y permanece en el hospital de Riaño custodiado por la Policía Nacional.

El suceso causó una profunda conmoción tanto en el hospital comarcal como en todo el valle del Nalón, a medida que la noticia comenzó a propagarse a lo largo de la mañana. Ese estado de “shock” afectó especialmente a los trabajadores de la planta de hospitalización de medicina interna 3A, en la que están alojados pacientes con problemas de tipo respiratorio.

C. S. M, el presunto agresor, es vecino “de siempre” del distrito langreano de Sama, aunque en los últimos tiempos ha vivido en diferentes residencias geriátricas de Langreo. Quienes le conocen aseguran que tiene un “temperamento brusco y fuerte”, aunque “nunca nos imaginamos que podría ocurrir algo así”. De hecho no consta que haya tenido episodios de violencia con otros residentes en el geriátrico en el que estaba viviendo en la actualidad. “Tiene un carácter fuerte, pero no para llegar a estos extremos”, indicaron. Ya jubilado, fue trabajador de sector metalmecánico.

En los últimos tiempos, C. M. S. viene sufriendo una afección cardíaca, que el pasado lunes le obligó a pasar por el servicio de Urgencias del hospital Valle del Nalón. Allí pasó varias horas en observación, hasta que en la tarde del martes fue subido a planta, para quedar ingresado en la unidad de hospitalización 3A, donde pasó a compartir habitación con el nonagenario. El agresor no estaba medicado ni a tratamiento por problemas de salud mental y su ingreso en el hospital comarcal se debió a su dolencia previa.

Los hechos se precipitaron tras pasar a la habitación de la planta de hospitalización. Al parecer, según las primeras hipótesis que maneja la investigación, el detonante de la agresión fue que su compañero de habitación –con problemas respiratorios que provocaran que hiciera ruido– le impedía dormir y descansar adecuadamente. Esa situación desencadenó de madrugada un brutal ataque que provocó que el nonagenario acabara perdiendo la vida. La Policía informó ayer de que se utilizó “un objeto contundente” que causó la “muerte violenta” del anciano. Ese objeto fue el soporte en forma de triángulo que las camas hospitalarias suelen incluir para que los pacientes puedan incorporarse. Las abundantes “salpicaduras de sangre” halladas en el lugar –según relataron posteriormente trabajadores del hospital– ilustran la brutalidad de la agresión. No fue el único medio que C. M. S. utilizó para tratar de acabar con la vida de su compañero de habitación. Según fuentes próximas a la investigación, también empleó una almohada con la que asfixió al paciente de la cama contigua.

Lo ocurrido dentro de la habitación se descubrió sobre las 5 de la madrugada. En ese momento, una enfermera de la planta acudió a controlar el estado de los pacientes. Sin embargo, no pudo entrar en la habitación ya que C. S. M. se había atrincherado en el interior, utilizando para ello uno de los muebles delante de la puerta. La habitaciones de hospitalización del complejo sanitario de Riaño cuenta, junto a las camas de hospitalización, con pequeños armarios para que los pacientes dejen su ropa y pertenencias, mesas auxiliares en las que toman la comida y grandes butacones para descansar.