“Intelixente, afectuosa, extraordinaria” para os máis achegados e “memoria viva” dunha importante parte da historia de Galicia para os que a coñeceron a través do legado do seu home, o empresario e galeguista Valentín Paz Andrade. Ducias de persoeiros do mundo galego da cultura e da empresa pasaron onte polo tanatorio vigués de Pereiró para despedirse de María del Pilar Rodríguez Prada, “Cildita”, e para trasladarlle o seu pesar á familia.

A muller que se encargou de salvagardar o legado do seu marido, unha figura sobranceira da cultura galega como foi Valentín Paz Andrade, faleceu na madrugada do luns aos 102 anos. Á dor pola súa perda sumáronse nas últimas 48 horas grandes amigos como o académico Xesús Alonso Montero, que a lembraron como “un gran ser humano cunha gran fortaleza espiritual”. Pilar Rodríguez naceu en Valdeorras en 1919 e alí foi onde o desterro franquista levou a Valentín Paz Andrade en 1937. Casaron e trasladáronse a Vigo. No fogar que formaron en Samil conservou ela todos os documentos que hoxe forman parte dos principais arquivos culturais de Galicia e colaborou activamente na súa dixitalización.