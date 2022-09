No vindeiro Nadal, cumpriría 103 anos pero o seu corazón decidiu non latexar máis e na madrugada do domingo ao luns despediuse deste mundo María del Pilar Rodríguez Prada, “Cildita”, quen durante 48 anos fora muller do empresario e galeguista Valentín Paz Andrade, homenaxeado no Día das Letras Galegas no 2012 e impulsor do grupo Pescanova.

Amigos como o académico Xesús Alonso Montero coñecían o deceso na mañá de onte e confesaban sentirse moi afectados polo falecemento dunha muller que calificaron como “intelixente, afectuosa e extraordinaria”. Biógrafas de Paz Andrade que falaron con ela para o seu traballo, resaltaron a poderosa memoria de Pilar e o seu labor para salvagardar o fondo documental do seu home que recolle “unha parte importante da historia de Galicia” e que foi dixitalizado en parte –grazas á colaboración dela– polo Consello da Cultura Galega. Non podemos esquecer que se Galicia se convertiu nunha potencia pesqueira mundial foi grazas a un grupo de empresarios que traballaron para modernizala e entre os que figuraba Andrade. Nada no 1919 nunha familia acomodada de Valdeorras –tanto de parte de nai como de pai– lembraría nas memorias redactadas por Fernando Franco no FARO que a súa educación estivo “frustrada polo tempo convulso” que lle tocou vivir. Dende os dez aos catorce anos, pasou por diversos internados relixiosos de Galicia e Madrid ata que no 1934 abandonou a capital española ante a complicada convivencia social. Tras Madrid, marchou vivir a Granada onde tiña familia. No verán de 1936, pasou o estío en Valdeorras, xusto cando se produciu o golpe de estado de Franco. Ao ano seguinte, tamén no verán, foi cando viu por primeira vez a Valentín Paz Andrade pasear co seu tío Jesús. Valentín estaba desterrado en Valdeorras polo franquismo.Pouco a pouco foron coñecéndose e falando ata que ennoivaron e acordaron casar. Tras unha lúa de mel por Marrocos, acabou a parella en Vigo onde viviron, primeiro na rúa Policarpo Sanz; despois, en Samil. Na urbe olívica, convertiuse nunha das primeiras mulleres en conducir coche nos anos 40. “Era unha muller moderna, si”, recoñeceu Xesús Alonso Montero, académico da Real Academia Galega, quen louvou onte a Pilar como “unha muller intelixente, afectuosa e doce. Teño un recordo dela extraordinario. Ela, que era de Valdeorras, era moi amiga de Santiago Álvarez, quen fora secretario xeral do Partido Comunista de Galicia e amigo meu”. A despedida vaise celebrar esta tarde no tanatorio de Pereiró na urbe olívica Recoñeceu Montero que “necesitou toda a súa fortaleza espiritual para aguantar dous grandes golpes: a morte do seu marido e a do seu fillo, Alfonso Paz Andrade [o pasado ano e nun accidente de tráfico].Morreu un gran ser humano que foi Pilar”. Resalta tamén a xente que a coñeceu que era unha gran conversadora, cuns coñecementos e unha memoria portentosos. O xurista Nemesio Barxa non esquece que Blanco Amor –que morou algunha tempada con Paz Andrade e Pilar– a consideraba “unha muller interesante”. “Ela fíxose importante para a xente que tiña arredor, xente do galeguismo que sentía simpatía por ela”, engadiu onte Barxa. Amizades tamén fixo con biógrafas e historiadoras que traballaron na figura do seu home, con motivo de ser homenaxeado no Día das Letras Galegas ou pola exposición que Díaz Pardo organizou con motivo do décimo cabodano de Valentín. Nesa mostra, traballou arreo a filóloga Charo Portela –quen publicou no 1997 con Ediciós do Castro “Epistolario de Valentín Paz Andrade” e no 2012 unha biografía del con Xerais– que procurou material no despacho del na casa de Samil. “Dous ou tres días á semana durante varios meses fun á súa casa. Evidentemente, estaba con ela, organizando, clasificando recortes e cartas, ela axudábame porque era un mar de papeis. Ela tiña unha memoria prodixiosa e íame axudando con nomes, lugares e cifras porque era difícil clasificar. Foi unha bendición que ela estivera alí, aprendín moito. Dende o primeiro día pareceume unha muller excepcional. Despois seguín en contacto con ela”, apuntou Charo Portela. “Ela convertiuse na memoria de Valentín Paz Andrade. Grazas a ela conserváronse moitas obras del e moita documentación importantísima. Este é un día triste, foise unha gran muller”, recoñeceu Portela. Sobre o legado familiar, falou tamén onte a catedrática de historia Maria do Carmo Henríquez Salido quen admitiu sentirse “abatida” polo pasamento para resaltar que na casa familiar dos Paz Andrade se gardaba un “tesouro importante da historia de Galicia”, en relación a documentos pero tamén libros, ante o que solicitou que se establezan “medidas para que non se estrague”. Por parte do Consello da Cultura Galega, a presidenta, RosarioÁlvarez, expresou “o seu fondo pesar polo pasamento de Pilar Rodríguez” ao tempo que resaltou que “é un exemplo da xenerosidade coa que gardou o legado do seu home e facilitou a dixitalización dos fondos á nosa institución”. “Ademais, engadiu, foi un apoio fundamental dunha das figuras sobranceiras da historia de Galicia”. Nesa dixitalización dos fondos da que fixo referencia Álvarez traballou Emilia García –publicou con Alvarellos “Los intinerarios inéditos de América” de Paz Andrade– quen acudiu tamén á casa de Samil: “Alfonso, o fillo, pediu ao Consello facelo alí porque ela era moi celosa de todo aquilo. Foi así como a coñecín. Estivemos uns tres meses facendo ese labor no 2011 e tratounos estupendamente. O que queda en min dela é que foi unha señora moi comprometida con preservar a memoria do seu marido e de Galicia. Coñecía o que había en cada gaveta, en cada caixa... A ela, débeselle que ese arquivo estea aí, inda que non se dixitalizou todo. Axudábanos incluso no traballo diario. Hoxe é un día moi triste”. A despedida desta muller excepcional será hoxe no tanatorio de Pereiró enVigo, cunha liturxia ás 18.00 horas.