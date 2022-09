La Xunta de Galicia presentará este mes su estrategia para eliminar la Hepatitis C en Galicia, según anunció ayer la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán. En la Comisión 5ª de Sanidade, la directora xeral avanzó que la estrategia tendrá como objetivo la reducción de la morbilidad y mortalidad asociada a la enfermedad, “así como la eliminación de la hepatitis C como problema de salud pública en la Comunidad”, en línea con lo establecido por la OMS.

Así, se trabajará sobre tres líneas de actuación: el refuerzo de la vigilancia epidemiológica –que permita cuantificar la magnitud actual del problema–, la prevención primaria con programas y actuaciones de promoción de la salud –para reducir la incidencia y el riesgo de exposición al virus–, y en la prevención secundaria para detectar y tratar más precozmente las infecciones existentes. Para Durán, y en base a los resultados de diferentes estudios, esta es la estrategia “idónea” para conseguir la eliminación de la hepatitis C, pasando además por el cribado de las personas incluidas en los grupos con mayor riesgo de transmisión y combinado con el cribado de los grupos de edad de mayor prevalencia.

La estrategia contemplará la búsqueda de pacientes para facilitar el diagnóstico y tratamiento de los casos de infección no detectados y de todos aquellos no tratados o no curados. También abordará mejoras en el proceso asistencial, como la reducción de los tiempos entre el diagnóstico y el tratamiento, la mejora de los porcentajes de pacientes diagnosticados que inician el tratamiento y lo cumplen, y el seguimiento de los pacientes que están a tratamiento para verificar la obtención de la respuesta viral sostenida.