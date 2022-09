José Luis Baños de Cos gañou o V Premio Vidal Bolaño 2022 coa obra “Lume”, informou onte Editorial Galaxia. A decisión foi tomada por unanimidade o mércores na sede da Editorial Galaxia.

O xurado do premio de textos teatrais –formado polo dramaturgo Ernesto Is, a actriz Cecilia Vázquez Martínez, Delio García Represas, profesor do IES Ribeira do Louro, e Raquel Castro, como secretaria– destaca da peza que sexa unha obra que aborda o tema das diversas violencias sociais, como a homofobia ou a violencia de xénero, das que todos os personaxes sofren as consecuencias. A escrita, cunha dramaturxia que mestura relato e drama, dálle relevancia ás partes grupais, onde a xeito de coro clásico agroma a conciencia social.

Trátase –salienta Galaxia– dunha obra moi acaída pola temática e pola linguaxe empregada para a súa representación ou lectura nos centros de ensino secundario.