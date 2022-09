Magia viguesa para la televisión nipona

El espectáculo que el mago vigués Cayetano Lledó presentó en la última edición del Campeonato de Mundo de Magia en Canadá, el pasado verano, viajará a Japón. Una de sus televisiones ha firmado un contrato con el ilusionista gallego, quien espera que la propuesta guste en el público y le pueda abrir más puertas.

“Es para introducirme al público japonés y después iríamos hablando para más cosas”, explica el ilusionista que será la primera vez que mostrará un show en Japón aunque ya ha actuado en otros escenarios asiáticos de Taiwán y China.

“A los asiáticos les vuelve locos la magia y, en especial, las producciones. Es cuando haces aparecer cosas continuamente”, explica Lledó.

Precisamente, el espectáculo que se verá en Japón y con el que compitió en julio en el Championnat du Monde de Magie (Campeonato del Mundo de Magia) en Quebec, que organiza la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM), presenta a un individuo que está intentado dejar de fumar pero al que le aparecen cigarrillos continuamente sin parar mientras sigue un curso de autoayuda.

Una voz le va indicando los pasos, pero a medida que va pasando el tiempo “va fracasando, lo que le provoca sudores, lo pasa fatal”, describe Lledó, quien matiza que este espectáculo a priori no tendrá problema en Japón pero que sería imposible en países como Estados Unidos, ya que no se puede mostrar tabaco en la televisión. “En Japón, no es tabú”, comenta.

“Cada país tiene sus peculiaridades y hay que conocerlas” así como respetarlas, añade. “En Francia hice un número donde aparecía comida y les pareció fatal que tirara galletas al suelo como cuando tiras cartas. Les parecía un pecado, también en Japón. Entonces tuve que suprimir eso para evitar que haya gente incómoda”, reconoce.

Este vigués no solamente realiza magia, también ofrece otros espectáculos como pintar retratos gigantes en escena. “Lo hago mucho últimamente. Yo –detalla– me dedico a las variedades: soy showman, mago. Todo lo que puede sorprender lo meto en el escenario, en la cazuela. Llevo pintando desde pequeño porque soy de familia de artistas. Un día se me ocurrió mezclar las dos cosas, llevando la pintura al escenario para realizar retratos gigantes de personas conocidas. Se levanta el telón y se ve un lienzo de cuatro metros cuadrados, de dos por dos, y a brochazo limpio en cuatro minutos hago un retrato”.

“Tiene que ser rápido –añade– de lo contrario, no impresiona. Ahora estoy moviendo mucho este show por Europa. Hace nada estuve en Italia para la clausura de un festival en el Véneto. El regidor cuando se vio saltó de entre las butacas como una liebre. Se puso como un loco. Había varios pases y en todos pinté un retrato suyo. El día 21 me voy a Suiza a pintar a otro alcalde en la localidad de Grenchen cuyo festival de ilusionismo arrancará con el cuadro que voy a ejecutar”.

Por supuesto, en la colección de estos maxirretratos no puede faltar el regidor olívico, Abel Caballero, que realizó en estudio. En el Facebook de Cayetano Lledó se puede ver una imagen del mandatario gallego en primer plano.

Lledó –que actúa con su espectáculo de Sherlock Holmes en el Auditorio de Tomiño el sábado a las 20.00 horas– reconoce que ser ilusionista es “un sueño” hecho realidad porque “de pequeño era a lo que me quería dedicar”.

No obstante, matiza que cuesta: “Como decía Walt Disney, la cuestión es que un sueño se hace realidad a cuesta de un trabajo inmenso. Lo del Campeonato del Mundo de Magia es como los Juegos Olímpicos, que llegas a base de currar como un bestia. Lo que pasa es que a mí me encanta esto. Paso mucho tiempo trabajándolo a nivel de vestuario, maquillaje, marketing, ensayos de magia, expresividad corporal... Hasta tomo cursos de teatro. En el momento en el que sale algo al escenario es un fenómeno dramático, incluso si pinto un cuadro. Tengo una coreografía, no solo pinto. Lo que se valora es que mis movimientos sean estéticos; así como la interpretación de la música que acompaña”.