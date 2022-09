Las entradas en reventa para Muse en Vigo suben a la estratosfera: 4.000 euros

Este se localiza en Viagogo.es –web registrada en Estados Unidos– donde quedan más de 280 entradas para ver en directo a la banda de Bellamy y compañía. Estos tiques presentan múltiples precios. El más barato dobla el coste inicial del canal oficial (se vende a 142 euros) . El más caro se oferta a 4.075. El segundo más caro se vende a 1.223 euros.

La gran mayoría de las entradas especifica con detalle para qué zona es. Recordemos (para quien no conozca el estadio) que Balaídos es un campo de fútbol y está dividido en diferentes áreas dependiendo de la visibilidad. Para este espectáculo, se habilitaron localizaciones para tribuna alta, tribuna baja, río alto, río bajo, pista y gol, siendo esta última la situada más lejos del escenario. A su vez, cada zona está dividida en sectores que se identifican con un número.

Toda esta información aparece en el billete por lo que debería estar disponible a priori para el comprador. Sin embargo, no siempre es así. La entrada de más de 4.000 euros disponible en Viagogo.es simplemente señala que es de asiento pero no detalla claramente a qué lugar corresponde. Lo mismo ocurre con la de 1.223 euros.

Lo curioso y, al mismo tiempo, que inflige desconfianza en estas dos entradas es que la del millar de euros indica como sección “sitzplatz” (asiento en alemán), mientras que la de 4.000 euros señala simplemente sección.

¿Qué significa esto? Que si finalmente se adquiere una entrada así es posible que se esté pagando una entrada carísima con una visibilidad malísima ya que no especifica realmente donde se encuentra.

Otra posibilidad con la que hay que lidiar en las plataformas online de reventa es que las entradas que nos vendan realmente no existan, nunca sean remitidas o que no sean válidas. Si esto ocurriese, ¡ojo!, habría que denunciar. Más abajo explicamos cómo proceder para recuperar el dinero.

Además de Viagogo, las entradas de segunda mano se pueden encontrar en reventa también en Stubhub.es donde ayer por la tarde había 69 disponibles para el directo de Muse.

El precio abarca desde los 85 euros para un billete con entrada para tribuna alta hasta los 750 del más caro y que permitiría disfrutar del directo en pista.

En Ticketswap también hay algunas a la venta. Hasta ahora se han vendido 26 entradas para Muse en Vigo y ayer por la tarde había 16 disponibles con precios desde 95,39 a 79,5 euros. Este último precio lo estipula la vendedora Camilla que, realmente, lo ofrece en coronas danesas (591,18 DKK), otro dato que sorprende. Ni de Camilla ni del resto de vendedores se dan datos, como máximo, puede aparecer una foto.

Dependiendo de la plataforma, el método de envío de entrada varía. En Ticketswap nada más pagarla, se recibe un pdf con el billete en el correo. Sin embargo, en Viagogo se puede conseguir la descarga de la entrada casi de inmediato o tener que esperar hasta el propio día del concierto para lograrla.

Con ojo también hay que andarse con Stubhub y con Milanuncios.com. En esta última, abundan anuncios de “vendo boli regalo por entradas” con lo que se anima a contactar por privado con el vendedor para ultimar la reventa y así no dejar constancia legal de la transacción.

Si con Muse está siendo una locura lograr una entrada fiable, con C Tangana también hay que tener cuidado. Los billetes también están agotados y solo hay posibilidad en reventa en canales como Viagogo donde puede costar un tique 461 euros cuando el precio oficial era a partir de 39 euros más gastos.

La cuestión que siempre se plantea es por qué no actúa la Administración ante el incumplimiento de la norma permitiendo la reventa con precios por encima de los oficiales. Otra reflexión es acerca de la venta de entradas y cómo se agotan en escasos minutos, apuntando esto último a la existencia de bots (robots) entrenados para adquisiciones masivas de tiques destinados a la reventa y el lucro al por mayor.

Qué hacer si te deniegan el acceso al concierto

Ver a tu artista o grupo preferido en concierto, por el que llevas años aguardando, puede llevar a más de uno o una a cometer imprudencias como adquirir entradas en plataformas o de vendedores no fiables que finalmente resultan inválidas. Si finalmente te encontraras en una situación así, no hay que desfallecer: se pierde el show pero no el dinero. Otra cosa es el hotel y el desplazamiento...

Primero, si se presenta una entrada para asistir a un espectáculo y no es admitida en el recinto ha habido una estafa. Habría que requerir a la Policía su presencia en el lugar y que levante un atestado de lo sucedido. Además, se debe presentar denuncia a través del Instituto Galego de Consumo o de una asociación de consumidores privada. Esto se podría hacer si se ha comprado una entrada a una compañía.

“Nosotros, explican desde el IGC, podemos solicitar la devolución del importe siempre y cuando sea una empresa legal y se presente una reclamación en registro”. Cosa diferente es si es un trapicheo entre particulares o se compra a través de redes sociales u otras alternativas. No obstante, algunas plataformas sí devuelven el dinero (aunque a regañadientes en algunos casos) si se presenta queja directa en su web.

En la web Truspilot, de evaluación de venta online, usuarios han vertido sus quejas con otros conciertos explicando en qué han fallado plataformas como Viaggo, Stubhub o Ticketswap. Además, aparece una valoración de cada una, número de opiniones y detalle de la nota facilitada. No está de más echarle un vistazo antes de comprar una entrada en reventa. El resto es, sencillamente, suerte.