De los cielos a la tierra ayer, para hoy revivir el infierno: Muse llega a Vigo tras el vuelo más esperado

A bordo de un Mitsubishi Challenger 850, Muse aterrizó este miércoles en Vigo para el gran deleite de las 17.000 personas que esperan con ansia su rock más duro. El trío de Devon pisaba al fin suelo olívico, tras meses y meses de espera, contienda política e incluso varias amenazas meteorológicas que poco duraron. Lo hacía a las 18.20 horas, cuando Matt Bellamy (voz y guitarra), Christopher Wolstenholme (bajo y coros) y Dominic Howard (batería) descendían por la escalinata de un avión privado que partió del Aeropuerto de Londres-Luton para concluir su viaje, tras algo más de 120 minutos, en Peinador.

Del cielo a la tierra ayer, hoy llevarán su particular infierno a Balaídos. Un césped sobre el que arrasarán en el que muchos conciben como el concierto del año al compás de desgarradores gritos, estridentes acordes y –seguramente– alguna que otra guitarra resquebrajada. Pero antes de ese show que a muchos llevará al éxtasis, la banda británica se tomó un respiro en la ciudad, a donde llegó en varios automóviles alta gama de Mercedes-Benz.

Todo apunta a que los cantantes se alojaron en el Pazo de Los Escudos, el hotel & spa de cinco estrellas que no ha pasado desapercibido este verano a los ojos de numerosos artistas internacionales. Allí descansaron reconocidas caras en el panorama musical como C. Tangana o Sting. El espacio, famoso por su privacidad, está a cinco minutos caminando de la playa de Bouzas y a otros tantos en coche del campo del Celta, donde esta mañana tendrá lugar una prueba de sonido.

Muse, que llegó un día antes a la urbe que lo espera desde hace meses, alquiló un avión privado para realizar este viaje de más de 700 millas. De la capital de Reino Unido, tras atravesar el Cantábrico y las nubes gallegas, aterrizó en Vigo. El jet, con capacidad de hasta 15 pasajeros y en el que se transportaron la banda y sus acompañantes, partió al poco rato a Tenerife, presumiblemente a causa de otro encargo.

Tras el oscuro vuelo de ayer, ennegrecido por el clima de Galicia, Bellamy, Wolstenholme y Howard harán brillar hoy su último disco (Will of the People), interpretando previsiblemente –así lo han hecho en los últimos conciertos de su gira– hits como Supermassive black hole, Plug in baby, Prelude, Starlight Bis y Kill or be killed. Se espera que arranquen enmascarados y entre las llamas de una pirotecnia que acompañará de fondo a los artistas. Según actuaciones anteriores, la guinda al pastel llegará de la mano de Knights of Cydonia. Por el camino, podrían escucharse Hysteria, Psycho, Pressure, Won’t stand down, Stockholm Syndrome o The gallery.

Entre 473 focos de gran potencia (unos 150.000 vatios) y 96 altavoces (40.000 vatios) que retumbarán, el trío de Devon lo dará todo en un escenario de 22 metros de alto y 60 de ancho por el que han pasado ya grupos de talla mundial como The Rolling Stones, Metallica, Guns N’ Roses o Red Hot Chili Peppers.

Lo harán tras haber colgado el cartel de completo, en una esperada velada que se configura como el broche de oro a un impresionante verano musical para la ciudad. La Xunta indica que hoy habrá 17.000 asistentes (si bien el Concello recalcó ayer que el aforo es de 16.195 personas). Con independencia del dato, seguramente se deje ver alguna que otra celebridad. Cabe recordar que en El Madrileño, el más exitoso de los conciertos organizados en el marco del Xacobeo, pudo verse en el palco al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; o a la presidenta de Inditex, Marta Ortega.

Tal como avanzó ayer el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el Ayuntamiento desplegará este jueves un plan de tráfico “muy similar a lo que se hace en los partidos de fútbol”. Por medio del mismo, que durará de seis de la tarde a una de la madrugada, se limitarán ciertos aparcamientos. Las puertas de Balaídos se abrirán a las 18.30 horas, y tras el espectáculo habrá un servicio de lanzaderas de Vitrasa con rumbo a diferentes direcciones de la urbe.

El regidor recordó que sin las aportaciones de la administración local “no habría concierto”, señalando que facilitan el campo municipal y que movilizarán diferentes efectivos con motivo de la cita (policías, bomberos y personal de protección civil, entre otros). También se encargarán de la recogida de basura en la zona para que esté limpia “lo antes posible”.