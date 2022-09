Hacer la compra, recoger a los niños del colegio, planificar la semana, estar pendiente de los abuelos y tener que ir a trabajar son algunos de los quehaceres diarios a los que se enfrentan las mujeres. Tres de cada cuatro españolas sufren carga mental, pero el 40% de las afectadas desconocen el concepto y, por tanto, no saben o no son capaces de definir qué les pasa.

En el ámbito doméstico, las mujeres siguen siendo las cabezas pensantes y las organizadoras del día a día; en el ámbito laboral, además de ocuparse de sus compromisos, acaban siendo en muchas ocasiones también las encargadas de que las pequeñas cosas salgan adelante. Son ese estrés y esa ansiedad que generan estar pendiente de ambos ámbitos –y que el resultado sea, en ambos casos, perfecto– lo que constituyen lo que se conoce como carga mental.

Exceso de deberes

Desde un punto de vista psicológico, la carga mental es el exceso de deberes en la vida cotidiana que hacen que una persona tenga que renunciar a sus deseos para poder realizar todas sus actividades de manera satisfactoria y esto, a su vez, genera un estrés que impide que la mente y las emociones se desarrollen de una manera sana.

“El teletrabajo ha implicado la vuelta de las mujeres al hogar y esto ha incrementado los trastornos de estrés y ansiedad que se asocian a la carga mental entre el colectivo femenino. No salir de casa, tener constantemente los deberes domésticos presentes y sumarle la carga laboral, además de verse obligadas a prescindir del entorno de socialización que supone ir a trabajar presencialmente, ha hecho que muchas mujeres se hayan visto afectadas tanto a nivel psicológico como emocional”, explica Chus Rodríguez, psicóloga especialista en violencia de género.

Este hecho, en cambio, también ha ayudado a poner la salud mental en el centro, ya que a raíz de la pandemia se ha empezado a tomar conciencia de la salud mental y emocional. “La pandemia nos ha quitado un entorno de socialización directa y esto nos ha afectado negativamente como mujeres y como personas, pero la pandemia también nos ha traído algo muy bueno y es que nos ha hecho poner la salud mental en el centro”, subraya Rodríguez.

La carga mental actúa como un agente de desigualdad de género, ya que mientras el estrés relacionado con esta que sufren las mujeres está mucho más ligado a los cuidados y a todas las tareas diarias, la de los hombres se encuentra ligada a los ámbitos laborales. De aquí que se estime que en torno a un 71% de las mujeres de nuestro país sufran de esta afección psicológica frente a un 12% de los hombres, según datos de la fundación Concilia2.

Históricamente, las mujeres, tienen una trayectoria muy ligada a los cuidados. Siempre han sido las mujeres las que han llevado la voz cantante en cuanto a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos. Este factor social asociado al género también dificulta que las mujeres se emancipen de ese peso doméstico.

“Cuesta mucho adaptarse a cambiar los roles. Los ámbitos de la delegación de tareas y la coordinación sigue siendo de las mujeres hasta en las parejas más jóvenes”, apunta Rodríguez. Las mujeres, agrega esta experta, han comenzado a delegar la parte ejecutora de las tareas, pero no la parte mental. En este sentido sí que ha habido cambios pero siguen siendo las mujeres las planificadoras y esto al final forma parte de este rol de género social. “Hemos aprendido a ceder funciones como fregar los platos o llevar a los niños al colegio, pero aún no hemos empezado a delegar las tareas mentales como hacer la lista de la compra o pensar el menú de la semana”, concluye.

Uno de los factores sociales que más incidencia tiene en cuestiones de carga mental es el entorno, especialmente el familiar. Cuanto mayor es el estrés, tanto laboral como doméstico, y más inestable es el entorno, es más fácil tener un problema de salud mental. Este factor es especialmente visible en las mujeres migradas o provenientes de entornos desestructurados, ya que o bien se encuentran completamente alejadas de su entorno familiar o directamente no cuentan con el apoyo de este por diversos motivos.

“Las mujeres que tienen entornos laborales y familiares estables sufren menos carga mental que aquellas que tienen dificultades en su vida cotidiana. Además, el entorno juega un papel clave en la estabilidad emocional de una mujer, ya que cuanto más estable sea tu entorno y más facilidades tengas, menos estrés y carga mental tendrás”, comenta Valeria Zurita, psicóloga clínica.

Detección temprana

En la carga mental, la detección temprana es una tarea pendiente. Es difícil distinguir este malestar sin asociarlo directamente a periodos de ansiedad o estrés. Es el caso de Laura Rincón, maestra de 40 años y vecina de Calella (Maresme), que explica que la carga mental es un continuo en su día a día. Madre de dos niños, vive con la dificultad añadida de que el mayor está diagnosticado con síndrome de Asperger y dislexia. “Si ya es complicado lidiar con el trabajo, la organización de la casa y el cuidado de los niños, yo me encuentro con que mi hijo requiere de atención especial y constante”, explica.

Hasta que el niño fue diagnosticado, a ella la “trataban de madre obsesiva” y la frustración de no saber qué le pasaba al niño y de sentirse incomprendida le pasó factura psicológicamente. “El proceso de diagnóstico de mi hijo fue muy frustrante para todos. La preocupación constante por él y la atención específica se añadían al estrés que me generaba mi trabajo, al cuidado de mi hija menor y a la organización de mi casa”. Y todo esto casi sola, ya que su marido está casi siempre fuera por trabajo. “He pasado por procesos de terapia e incluso he tenido que pedir la baja por ansiedad. No es fácil desprenderse de la organización de la casa y el trabajo, pero cuando tu cuerpo no puede más, hay que aprender a escucharlo y a delegar”, explica.

Para Marina el proceso de asimilar que sufría carga mental fue complicado y doloroso. Poder mejorar su salud mental le costó una relación y muchos meses de terapia a esta barcelonesa de 29 años. Entender y aceptar qué le pasaba ha marcado un antes y un después. “Yo no supe qué era la carga mental hasta que empecé a ir a terapia. Pensaba que tenía problemas de estrés laboral y que no era capaz de organizarme. Cuando supe qué me pasaba mi vida cambió totalmente y ahora puedo decir que he aprendido a llevar el control de mi vida de un modo que me permite estar sana mentalmente”, explica la joven. Marina acudió a terapia por primera vez para poner fin a la ansiedad y el estrés.