La obra de dos jóvenes gallegos se sitúa entre los cinco mejores webcómic del mundo

Una de las cinco mejores webseries en cómic del mundo lleva marca gallega. Es la historia siniestra de “Unmasked” que en la reciente y última edición de los premios Eisner, los Oscar de las viñetas, quedó finalista. Sus creadores son dos jóvenes estudiantes gallegos: Breri y Nuitt, que han colocado el cómic gallego en el olimpo una vez más tras ganar el Eisner Emma Ríos años atrás. La segunda es Silvia, una joven viguesa de 25 años, pero Nuitt es el nombre que usa en Instagram y también con el que firma su trabajo. Breri es Pablo, de 24 años. Ambos son estudiantes de la Escola de Arte e Deseño Antonio Faílde, de Ourense.

Cuando se les pregunta qué ha supuesto para ellos la nominación a los Eisner –finalmente ganó el webcómic “Lore Olympus”, de Rachel Smythe, disponible en la plataforma Webtoon– ambos responden que “la verdad es que, en un principio, no comprendimos la magnitud del asunto”.

“Cuando –detallan– nuestros amigos y profesores nos felicitaban aún estábamos asimilándolo todo. Nos sentimos muy agradecidos de que nuestro trabajo haya sido apreciado. También nos ha dado mucha esperanza respecto al futuro para nuestros trabajos”.

Su deseo es que les ayude a “abrir puertas” una vez rematen los estudios. Aunque su editor los ha invitado a desarrollar nuevas historias, ambos han optado por descansar en verano y centrarse en su formación. Este otoño comenzarán su tercer curso de diseño en la escuela de arte. “Siempre da miedo pensar qué pasará terminemos los estudios”, confiesan estos dos jóvenes que desean también pensar nuevos proyectos “con más calma”. De hecho, les gustaría acometer otro webcómic juntos.

En cuanto a “Unmasked” (desenmascarado), la serie de 24 capítulos puede seguirse en Webtoon Factory, la primera plataforma de creación original de webcomics de Europa, con sede en Bélgica. Solo hay que darse de alta para tener acceso gratis a los primeros capítulos. Después, se pueden abonar diferentes cuantías para conocer el desarrollo y desenlace. Su realización es excepcional tanto en el trazado, color, expresiones de los personajes como el desarrollo psicológico de los mismos y la propia historia. Tras cada capítulo solo se ansía conocer otro y otro y otro hasta llegar a saber lo que se nos esconde, siempre con la incertidumbre y cierto terror entre cada bocadillo o viñeta.

El punto de partida es un lugar desconocido en el que confluyen cinco personas. No recuerdan nada, ni siquiera su identidad, pero poco a poco se van dando cuenta de que llevan una máscara con un candado infranqueable y que les ocupa toda la cabeza. Todos son jóvenes excepto uno.

Una historia de redención

Pablo y Silvia explican que “esta es una historia que trata sobre la redención. Cuenta con una atmósfera tétrica donde los personajes se enfrentan a una situación desesperada. A través de los capítulos el lector irá conociendo el pasado de cada uno de ellos y lo que ocultan, así como la relación que comparten todos ellos”.

En el arranque, vemos un espacio que parece acuoso donde una voz dice “Estáis muertos” para añadir “Ahora el peso de vuestros pecados os está arrastrando hacia abajo...”.

Respecto a cómo surgió la gran oportunidad de crear esta serie, el primer trabajo en cómic profesional para ambos, Pablo (Breri) responde que “uno de los editores de la plataforma se puso en contacto conmigo [tras ver sus ilustraciones en Instagram donde cuenta con más de 75.700 seguidores] para ofrecerme la oportunidad de hacer un webcómic. Le gustaba mi estilo de dibujo. Se trataba de un proyecto fuera de mi zona de confort: yo soy ilustrador, no dibujante de comics. Justo en ese momento no tenía ningún encargo. Le di muchas vueltas. Me puse en contacto con mi compañera Silvia para ver si podía asistirme. Fue su idea a la que dieron luz verde en la editorial”, ya que les presentaron tres historias diferentes.

“Unmasked” está narrada, según sus propios autores describen, “de una forma cruda, ya sea representando la parte más abstracta como son los sentimientos y traumas, así como la propia violencia del relato. La moraleja es que vivimos en una realidad que muchas veces es injusta y que a su vez todas las acciones tienen consecuencias. Nuestros personajes no están libres de culpa (....); es decisión de cada lector elegir si perdornarlos o no”.

Respecto a los personajes, Silvia y Pablo explican que "para lograr una buena fluidez narrativa, teníamos que crear varios tipos de personalidades dentro del elenco. El personaje de Seven (Helen) es quizás el más importante porque es la única capaz de no solo mantener la calma, sino de evitar que el resto se desmoralice y sucumba a la situación, siempre con buen humor y optimismo".

Además de Seven, nos encontramos con Nine (Marcus) "que es el más atlético y capaz físicamente de todos pero irónicamente es también el más cobarde y desesperado. Five (el profesor Martin) es un personaje clave en el desarrollo de la historia, puesto que se hace responsable del grupo y de la situación. Es gracias a él que los demás personajes terminan por enfrentarse a la realidad", profundizan sus propios creadores.

Por último, "Unmasked" nos presenta a Ten (Abel) y Eight (Lana). "Son los más inteligentes. Ellos dos serán los que compartan la función de dirigir el grupo y analizar no solo la siltuación de peligro, sino también todo lo que está ocurriendo", concluyen.

Las viñetas impresas,una gran ilusión

Aunque a Silvia le encanta el formato webcómic por dar “juego” a la hora de plantear las viñetas y transiciones y por ser “más cómodo a la hora de leer”, admite que le haría “mucha ilusión” ver su trabajo impreso, aún a riesgo de “perder un poco la esencia”.

Aunque este es su primer trabajo profesional, Silvia ya se ha dado cuenta de la peculiaridad del mundo a la hora de tratar a la creación femenina. “Me llama la atención que siendo mucho mayor el número de mujeres en los estudios artísticos, sean sobre todo los hombres los que salen mencionados cuando se trata de ámbitos profesionales. Con los años nuestra presencia se va fortaleciendo más. En Galicia contamos con una gran número de autoras increíbles, pero aún queda mucho camino por recorrer. A veces nuestros trabajos son más duramente criticados o se les saca puntilla por el hecho de haber sido creado por una mujer”, reflexiona esta joven cuyos referentes en el cómic son el manga de Tsukushi Akihito (“Made in Abyss”) y las webcómic de Camby Kim o WaNan.

En el caso de su compañero, Pablo –que nació en Uruguay pero vive en España desde los cinco– sus influencias también proceden del mundo manga. “Un claro referente es Kouta Hirano, autor de ‘Hellsing’ y ‘Drifters’’” para destacar también a Tatsuki Fujimoto (“Chainsaw Man”), señala este joven que de niño ya hacía sus primeros comics. “Eran historias de unas diez viñetas más o menos. Los personajes se encontraban con un ventilador mágico que terminaba destruyéndolo todo”, recuerda.