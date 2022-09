El Club FARO inicia el próximo lunes, día 12 de septiembre, su nueva temporada. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). La entrada es libre hasta completar el aforo, que será de 150 personas.

En la charla-coloquio titulada “Mil doscientos pasos (Los años duros y oscuros de la posguerra)”, el periodista y escritor Juan Cruz Ruiz hablará de su última novela, un relato sobre la infancia y el descubrimiento de la maldad en la posguerra española. Juan Cruz evoca el regreso de un hombre, después de mucho tiempo, a su lugar de origen y, apostado en un punto desde el que puede ver todos aquellos sitios que marcaron su vida –su hogar, la escuela, donde jugaba con sus amigos, donde experimentó el dolor, la violencia, el miedo y el odio–, recuerda su infancia y esa frontera vital que es el paso a la adolescencia.

“El ser humano, un ser espiritual” es el título de la conferencia de Javier Urra. El psicólogo sostiene que los seres humanos somos una realidad bio-psico-sociocultural-espiritual. Poseemos, más allá del cerebro, la mente, la conciencia, una extraordinaria capacidad para interpretar el mundo y darle respuesta. Urra diferencia espiritualidad de religión, pero no las enfrenta, acompaña en una búsqueda honesta, no presa de sectarismo confesional, ni de dogmatismo escéptico. En su charla, el que fuera defensor del menor compartirá experiencias de pacientes que le han mostrado que el ser humano sufre, que el tiempo no todo lo cura, y que la mente humana escapa en alguna de sus dimensiones al método de estudio empleado.

La intervención de Maïté Issa, coach experta en manifestación, tendrá como título “Tu éxito es inevitable (Manifiesta lo que deseas y mereces en todas las áreas de tu vida)”. Durante generaciones, las mujeres hemos asumido el rol de cuidadoras, y lo hemos integrado tan profundamente que nos hemos olvidado de que nosotras también merecemos tenerlo todo, señala Issa, que mostrará cómo alcanzar el éxito a través de la manifestación, el proceso a través del cual, usando las leyes del subconsciente y del Universo, lograrás hacer real y tangible todo lo que existía solo en tu imaginación.

De “Hipotiroidismo (Cómo vencer el cansancio, la dificultad para adelgazar y otros síntomas)” hablará Amil López Viéitez, nutricionista y doctora en Farmacia. El hipotiroidismo afecta a una de cada diez personas. Sus síntomas son agotamiento, sensación de frío, bajones de ánimo, estreñimiento y dificultad para alcanzar y mantener un peso sano. López Viéitez explicará de forma sencilla qué es el hipotiroidismo, sus síntomas, sus causas y los mejores tratamientos, incidiendo especialmente en los alimentos más adecuados para mejorar la vitalidad y activar el metabolismo.

Anna Caballé, profesora de Literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Barcelona, hablará de “Concepción Arenal (La pasión por el bien)”. Defensora de los derechos de la mujer, de la causa obrera y, muy especialmente, de la necesidad de una reforma penitenciaria que acabara con el hacinamiento y la inseguridad jurídica en la que vivían los presos, Concepción Arenal (1820-1893) es la pensadora más original y lúcida del siglo XIX español. A pesar de las limitaciones a las que tuvo que enfrentarse como mujer con una marcada vocación filosófica –en una época todavía muy misógina–, desarrolló un pensamiento que sigue siendo vigente en sus postulados fundamentales.

De “Turismo en el imperio romano (Los destinos turísticos que apasionaban a los antiguos romanos)” disertará Fernando Lillo Redonet, doctor en Filología Clásica.¿Sentían los romanos el impulso de dejar su casa para conocer distintos parajes? ¿Cuáles eran sus lugares de vacaciones favoritos? Lillo, profesor de Latín en Vigo, propondrá en su conferencia una experiencia única: viajar a los destinos turísticos que apasionaban a los antiguos romanos, como las villas de recreo en las afueras de Roma o las situadas en el golfo de Nápoles; Sicilia, Grecia o el misterioso y exótico Egipto.

La periodista y escritora Aroa Moreno Durán hablará de “Nuestra historia reciente (Romper el silencio del pasado para afrontar el futuro)”. En su novela “La bajamar”, nos conduce por casi un siglo de nuestra historia reciente: el horror de la guerra, el desarraigo del exilio, los años del plomo, la casa vacía y la vida vencida, y aún más allá, desde los secretos del pasado hasta la huida del futuro. Una novela cautivadora a tres voces que nos sumerge en la memoria más personal, en los silencios y las ficciones que toda familia construye para seguir adelante, en los legados que se transmiten entre generaciones y en un territorio en permanente tensión.

Por último, “Descubre cómo engaña un estafador amoroso” es el título de la charla de Sheila Queralt, doctora en Ciencias del Lenguaje y perito judicial en Lingüística Forense. La experta explicará el modus operandi lingüístico del estafador para conseguir este fraude sentimental y económico: la seducción inicial, el engaño, el conflicto y la huida. Detallará las estrategias lingüísticas utilizadas por los cuatro mayores “estafadores del amor” en serie de mujeres, tan bien conocidos en España por la cobertura que les han dado los medios de comunicación: Albert Cavallé, Francisco Manzanares, Rodrigo Nogueira y Carmelo Hernando Matute.