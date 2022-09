Cuando mi hijo me soltó que su amigo David estaba mamadísimo pensé de todo. No tenían edad para estarlo y no me apetecía dar sermones. Pero es que David no iba trompa; el tío estaba fuerte, o sea, que estaba cachas. Me cuesta señalar el momento en que la distancia con los míos se hizo sideral, cuándo supe que íbamos en diferentes barcos. Suena obvio, pero es difícil de encajar en esta época de padres-colegas.

Si pierdo un poco los nervios, en el pasillo me encuentro a un chaval que me dice: “Eh, te me chileas”. ¿Cómo? Me está troleando, lo hacen todo el día; trolear, te vacilan, te toman el pelo. Pero soy duro de pelar, que me gano la vida hace pila con el idioma. Como no son muy mayores, todavía no les da cringe cuando me pongo a su altura lingüística. Veremos con el tiempo. Aún les puedo elegir ropa facha (nada que ver con lo nuestro, no), reírme de ellos, trolearles porque vician a la Play como niños rata o, y esto sí que es viejo ya, mandarles a la ducha y que no sean otakus.

Paso de videojuegos, me aburren, también sudo del Insta y del Twitch, pero el Face me parece de viejos; me he quitado el Linkedin aunque leo el Twitter como si fuera una agencia de noticias. Me puto cansa esto de no ser viejo ni joven, ahora que “puto” resulta que es un adverbio, además de un adjetivo, como toda la p… vida.

Intento que este artículo esté cheto, que mole, aunque decir molar ya no mola; no es cheto decir molar. Lo que no sé es si está tan desfasado como para dar cringe. Preguntaré en casa.

Ellos tienen una jerga que toman prestada de cualquier sitio: videojuegos y youtubers son la nueva RAE. Si te dicen “efe” es que algo ha ido mal, “efe en el chat” significa lo mismo. Con un simple “uda” te cascan que pasan de tu idea y si les cuentas una historia irrelevante te dan en los morros con un “buena data”. Y todo así.

Sus códigos son un delirio. Hará un par de noches pregunté qué veía uno en el iPad: 150 youtubers se apostaban 150.000 euros (mil por cabeza) en una partida al Juego del Calamar en Minecraft. A Ibai ya lo había eliminado. WTF!