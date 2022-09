Nueva alerta por un intento de estafa a través de mensajes al teléfono móvil. Lo cierto es que, desde que se iniciase la pandemia, los ciberdelitos no han dejado de crecer y cada vez es más difícil no caer en alguna de las trampas con las que, a diario, nos bombardean los estafadores: correos, sms, y hasta por mensajes de WhatsApp haciéndose pasar por amigos y familiares.

Estos días se está haciendo muy popular un nuevo sistema de engaño: te envían un mensaje al teléfono móvil diciéndote que tu tarjeta de crédito será inutilizada en unos días por cambios en la política de seguridad y te piden que pinches en un enlace para poder evitarlo.

Esto fue precisamente lo que le ocurrió a María, vecina de Vigo y que ha querido hacer pública su denuncia, "para que no le pase a más gente". Ella, que dice tener "unos cuantos años ya", recibió el lunes pasado el extraño mensaje donde la alertaban de que su tarjeta del banco Santander dejaría de funcionar próximamente. A su vez, el mensaje incluía un enlace en el que María debía pinchar para poder arreglar el problema.

Sospechando que podría tratarse de una estafa, la mujer decidió esperar e ir personalmente a su banco para solucionar el asunto. "Menos mal", explica, "porque no sé lo que podría haber pasado", cuenta a FARO. Esta inteligente decisión ha salvado a María de perder sus ahorros: "No quiero que le pueda pasar a más gente, somos mayores y no entendemos bien las tecnologías", concluye.