Las redes sociales se han volcado con Izan, el pequeño de 11 años que fue acosado por sus compañeros de la escuela de verano del CEIP Es Puig de Lloseta. Actores, cantantes, deportistas y numerosos ciudadanos de a pie, sobre todo niños y niñas, han querido enviarle mensajes de ánimo y sus mejores deseos por su cumpleaños. “Somos más los que te apoyamos, olvídate de los niños malcriados”.

Ibai Llanos ha sido uno de los que se han mostrado más afectados por lo ocurrido. “Un conocido me ha hecho llegar un vídeo en el que se ve cómo un grupo de chavales acosan a otro de once años. Le llaman foca y gordo”, ha explicado durante un directo, “cuando lo he visto me han dado ganas de llorar”.

El streamer ha querido alertar de la importancia que tiene la educación para evitar que casos como el de Izan se vuelvan a repetir. “Son los padres y los responsables de los centros los que tienen que dar ejemplo a los chavales”, porque “el bullying es algo que te jode toda la vida y te deja unas consecuencias muy importantes cuando creces”.

No obstante, Ibai Llanos ha pedido no demonizar al grupo de chavales que acosó a Izan. “Todos hemos cometidos errores. Todos. Yo el primero. Lo importante es ser conscientes de que nos hemos equivocado, pedir disculpas y, sobre todo, intentar no volver a repetirlos”.

La cantante Aitana también ha expresado su apoyo a Izan. “Me encantaría poder contactar con el y poder invitarle a algún concierto mío, pero sobre todo para conocerle. Eres muy fuerte”.

"Se me parte el alma. Izan eres mucho mejor que ellos", le decía la actriz Paula Echevarría.

"No cambies nunca"

Sin embargo estas no han sido las únicas muestras de apoyo que ha recibido Izan. Sheila Hernández, la periodista que está tras la cuenta @es.decirdiario, invitó a rostros conocidos y anónimos a grabar vídeos para felicitar a Izan y también para decir no al bullying. La respuesta ha sido inmediata y ha superado todas la expectativas. Loles León, Greizmann, Love of Lesbian y Eva Isanta, entre otros, le han dedicado cariñosas palabras al niño mallorquín para infundirle ánimos.

“No cambies nunca”, “somos más los que te apoyamos, olvídate de los niños malcriados”, “si estuviera en tu colegio sería tu mejor amigo”, son algunos de los entrañables mensajes que le han dedicado a Izan otros niños.

“La vida es una mierda”

El hermano mayor de Izan, Marcos, hizo público en sus redes sociales la situación que sufre su hermano, después de que el pequeño llegara a casa el pasado miércoles llorando “y diciendo que la vida es una mierda y que no quería vivir más”. Ese día era su cumpleaños y, para celebrarlo con sus compañeros, llevó una tarta al colegio. Sin embargo, en lugar de eso, "los niños le han llamado 'gordo', 'foca' y se han reído de él", denunció su hermano.

El centro, por su parte, ha rechazado cualquier responsabilidad ya que los hechos ocurrieron en un campus de verano cuya responsabilidad es del Ayuntamiento del Lloseta. El regidor de Educación del municipio, Tomeu Ripoll, informó de que desde la concejalía ya se han puesto en contacto con la empresa responsable de la actividad, así como con los padres del menor afectado y los padres del grupo de chicos que participaron en el acoso. Además se ha informado al Policía Tutor del municipio, que ya ha iniciado el protocolo estipulado para este tipo de casos.