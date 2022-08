Mente e sentidos moi abertos porque temos un secreto que contar! Bueno, o certo é que só a medias porque a outra metade do misterio só a van poder coñecer os asistentes ao obradoiro “Petiscos de Polo Creativo”, a piques de desenvolverse no Foro de Educación FARO EDUCA, que terá lugar os días 16 e 17 de setembro no Auditorio Mar de Vigo.

Imos por partes porque este obradoiro tráenos un menú degustación moi especial que, ao longo de dúas horas, cambiará as receitas culinarias por aquelas que, máis que ao bandullo, alimentan a mente e o alma, axudándonos a fomentar a creatividade nas nosas contornas educativas.

Deste xeito e se coma maîtres de excepción teremos as mestras de Tecnoloxía e Matemáticas Conchi Fernández, de CAFI Aula Nova, e Emma Janeiro Torres, do CFR Vigo; os ingredientes, pola súa banda, vainos poñer o novo programa experimental dos ‘Polos Creativos’ da Xunta de Galicia, que este setembro entrará en vigor en ata 220 centros educativos galegos.

“O gran reto da escola hoxe en día está en saír da aula e abrir as súas portas á rúa. Os Polos Creativos xorden con esa idea: conectar entre si a docentes e alumnos de distintas materias e cursos, pero tamén coas familias, as institucións e todo o que ten ver coa contorna máis inmediata do centro e do alumnado”, explican as expertas, que non dubidan ao ser preguntadas polas vantaxes de “converter á creatividade nunha mancha de aceite que se espalle por todas partes”. Un camiño que nos axudará a “dar lugar a novas e mellores ideas, motivar ao alumnado para o aprendizaxe ou fomentar o traballo en equipo, a empatía e as habilidades sociais en xeral”, entre outros aspectos.

“Eles están desexando experimentar actividades distintas. Espazos coma estes logran que vexan as materias e a escola doutro xeito, a través da aplicación práctica na vida diaria dos contidos”, concretan e engaden: “A diversidade de idades, entornos, materias, pensamentos e materiais… resulta moi enriquecedora para eles”.

Deste xeito e coa convicción de que “cando deixas ao alumnado espazo, tempo e poder de decisión, aflora e flúe a creatividade”, o programa dos Polos Creativos da Xunta de Galicia levará aos centros de Primaria e ESO novos espazos físicos para fomentar a creatividade e a inter-conexión entre os alumnos e a súa contorna.

Cun deseño modular e innovador, dinámico e moi flexible, os Polos Creativos contarán con espazos físicos organizados didacticamente para impulsar a superación de retos, a consecución de proxectos ou a resolución de problemas.

Para iso, estarán dotados cunha gran diversidade de materiais para crear coma poden ser os bloques de construción, téxtiles, robótica, programación, electrónica, prototipado....

“Búscase que os profesores podan traballar xuntos nun proxecto común con estes espazos coma fíos condutores. E non só iso, senón que esa idea poda espallarse entre toda a comunidade educativa… E que a partir de aquí conecte con outras actividades e proxectos para crear precisamente iso: un polo de creatividade”.

Para “aprender facendo”

Todo isto compre dalo a coñecer e para iso precisamente, para facer chegar esta idea ao tecido educativo e institucional e tamén ás familias, xorde “Petiscos de Polo Creativo”, un dos obradoiros dos que se poderá gozar durante Foro de Educación FARO EDUCA do 16 e 17 de setembro. Unha cita concibida para que os asistentes coñezan a dotación dos polos creativos e todas as posibilidades que ofrecen, ademais de topar actividades e experiencias inspiradoras para as súas aulas e centros.

Deste xeito e durante o evento, os participantes serán divididos en grupos reducidos de cinco ou seis persoas para levar a cabo as súas propias investigacións, encontrar solucións e construír remedios coas súas propias mans. Todo isto, por suposto, traballando xuntos.

Unha experiencia na que aprender facendo, movéndose, participando e interactuando e á que as nosas particulares maîtres recomendan chegar coa mente moi aberta e ganas de confluír con outras perspectivas e miradas¿E que máis? Pois ata aquí poden ler: “Queremos que os participantes non saiban exactamente o que van facer ata que cheguen, que se manteña o misterio” .