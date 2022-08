“El cáncer de pulmón es un problema sanitario de primera magnitud y, desde mi punto de vista, es un tumor que está olvidado por la administración”. Para justificar su reflexión, la eminencia gallega y científico de la Universidade de Santiago (USC) Alberto Ruano explica que “en este año en curso van a fallecer por cáncer de pulmón en España cerca de 30.000 personas. Esto supone multiplicar por cinco o por seis las defunciones por cáncer de mama o toda la suma de muertes que pueda haber por cáncer colon-rectal, mama y páncreas conjuntamente. Es una barbaridad”.

Ruano, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, subraya un problema al respecto. “Se está avanzando mucho en la mejora de los tratamientos para estos pacientes pero la supervivencia de manera global sigue siendo escasa. Esto significa que hay pocos supervivientes para que puedan presionar para tener conciencia de la importancia de esta dolencia, causada principalmente por el consumo de tabaco”, señala el epidemiólogo.

Por ello, añade, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón y muchas otras sociedades científicas estamos presionando al Ministerio de Sanidad para que, de una vez por todas, tome medidas de verdad para reducir el consumo de tabaco en la población”. “Sin ningún miedo se puede decir que España es el estanco de Europa”, señala el investigador que se encuentra en Estados Unidos con una beca Fullbright en la Universidad Brown desarrollando una investigación relacionada con el gas radón en el que es uno de los científicos más reputados de España y Europa.

Empaquetado neutro ya

Para este doctor en Farmacia “no es aceptable que haya una accesibilidad tan tremenda al consumo del tabaco y que, por otra parte, la sociedad esté tan expuesta a un ambiente de tabaco como lo estamos los españoles”.

Este experto recalca que lo verdaderamente “importante es reducir el consumo del tabaco que es un factor de riesgo de cáncer de pulmón y de otros doce tumores y de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Las autoridades de una vez por todas deben subir los impuestos del tabaco para hacerlo menos accesible y exigir el empaquetado neutro”.

Este último concepto hace referencia a que las cajetillas de tabaco presenten un diseño y colorido que no llame la atención, sin logotipos, y con información que destaque los peligros del consumo de esta droga legal. Desde el Gobierno español indicaron que este año tomarían medidas al respecto en el empaquetado neutro así como en otros elementos. Países como Australia o Nueva Zelanda, Francia, Noruega, Irlanda o Reino Unido, entre otros, ya la han implantado.

El investigador de la Universidade de Santiago de Compostela Alberto Ruano recuerda cuando se prohibió fumar en establecimientos de hostelería por ley parecía que “iba a ser el fin del mundo pero toda la población lo aceptó. Yo, ahora me encuentro en Estados Unidos y no se puede fumar aquí en las playas, aparcamientos de los arenales, ni en las entradas de los edificios. En estas últimas podrías hacerlo a 25 pies (unos 760 metros). Y en muchos edificios tampoco puedes fumar debajo de una ventana. La población no tiene porqué respirar el humo del tabaco que es un carcinógeno humano”.

Tanto el incremento de impuestos al tabaco como el empaquetado neutro y el aumento de zonas prohibidas para fumar ayudarían, según su punto de vista, a que la gente dejase de fumar, “particularmente, la gente joven. Un chico o chica de catorce o quince años ya no tendría la misma accesibilidad al tabaco. Es ahí donde hay que incidir”.

Para Ruano “no es lógico ni ético que el Estado” no tome medidas escudándose en un cobro mayor de impuestos por la venta de tabaco.

Más de la mitad de estos tumores presentan metástasis

“Más de la mitad de los cánceres de pulmón que se diagnostican están en estadios avanzados, con metástasis. El pronóstico en estos casos es muy malo. El cáncer de pulmón es el cuarto o quinto tumor con peor superviviencia solo superado por el de ovario o páncreas”, señala Alberto Ruano. Este investigador explica que “la supervivencia ha mejorado al pasar de una supervivencia del 10% a los cinco años del diagnóstico a actualmente a un 15-18% calculo en España. Puede parecer un avance modesto pero en términos relativos es un paso importante”. Explica Ruano que los primeros síntomas pueden ser bastante inespecíficos, puede ser tos, disnea (dificultad respiratoria), dolor torácico y en casos menos frecuentes, sangrados en el esputo. “Lo que debe hacer un paciente fumador ante estos síntomas de nueva aparición o al cansarse al subir unas escaleras es ir al médico de Primaria para que pueda comenzar un posible diagnóstico de cáncer de pulmón”, recomienda. En este punto, el catedrático de la USC reconoce que existe “polémica” con el diagnóstico precoz de cáncer de pulmón que no apoyaporl utilizar técnicas de imagen (tomografía computerizada) que suponen exposición a radiación.