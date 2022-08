Tras dos años de pandemia temiendo que el SARS-CoV-2 se rebelase y se cebase con los más pequeños de la casa, en los hogares se respiró un poco más tranquilos al verificar que –en principio– los niños parecían cursar la enfermedad de forma más leve y muchos de ellos incluso de manera asintomática.

Cuando aún estábamos frotándonos los ojos ante esta realidad, en abril pasado llegaba una nueva alerta europea.

Reino Unido notificaba varios casos de hepatitis aguda severa de origen desconocido. España también informó de otros casos y la OMS lanzó una alerta. Al igual que con el SARS-CoV-2 las incógnitas eran mayores que las respuestas.

Cuatro meses después de aquellos primeros casos, ¿en qué situación estamos? A finales de julio, la propia OMS avisaba de que el mundo se enfrentaba a un brote de hepatitis por causa desconocida. Entre las madres y padres, crece la preocupación ante el curso escolar. Por ello, hemos hablado con el jefe de servicio de Pediatría del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, el doctor Federico Martinón.

¿Cuántos casos se han registrado y cuántas muertes?

Este cuadro ya existía antes de la pandemia y la alerta. Fundamentalmente, se han detectado casos en Reino Unido. En Europa, se han contablizado alrededor de 500 casos (hasta principios de agosto), según el último informe del CDC europeo. En España, se han registrado 46, de los que cinco enGalicia. De los 46 casos, han sido necesarios tres trasplantes hepáticos y han fallecido dos pacientes. Señala Martinón que “a estas alturas, la cifra de casos de hepatitis aguda por causa desconocida en España entra dentro de lo considerado así como su evolución. En la hepatitis, cuando el tratamiento no ayuda es necesario el trasplante que tiene riesgos asociados y algunos de esos pacientes fallece”. El porcentaje de enfermos que acaba precisando trasplante ronda el 10%.

¿Cuál es la causa?

Tras meses de investigaciones, los científicos han determinado que no la origina la vacuna del SARS-CoV-2, ni tiene nada que ver con perros. “Dentro de las hipótesis que se barajaban la más plausible era el origen infeccioso. Se habló del adenovirus y del SARS-CoV-2. La que se encontró con más frecuencia en pacientes con esta hepatitis fue el adenovirus, lo que es extraño. A raíz de una investigación liderada desde Escocia y en la que hemos participado desde el consorcio clínico de Santiago, han dado con la explicación que hasta la fecha creemos que es la más plausible. Al final, sí parece ser que es un origen infeccioso con la colaboración de dos patógenos simultáneamente. Por un lado, el virus adenoasociado II, que no tiene que ver con el adenovirus. Por sí solo no es capaz de productir patología, para hacerlo debe asociarse con otros virus. Ahí entraría el adenovirus o los herpes virus. Además, se ha encontrado en los niños que desarrollaron esta hepatitis una configuración genética específica que los hace más susceptibles”, señala el doctor que aclara que está pendiente de validar esta hipótesis aunque parece la más potente.

¿Puede incidir la falta de estímulos por haber estado tantos meses con mascarilla?

“No es así exactamente. Un niño cuando está una hora en un parque infantil su sistema inmunológico está sometido a estímulos infinitos infecciosos. No obstante, sí que es cierto que algunos de estos agentes como consecuencia de la pandemia han cambiado su comportamiento. Esto puede explicar que haya una acumulación de casos. Si en un año tendría que haber tres casos de esta determinada infección, como han estado dos años sin exponerse tenemos los casos de varios años todos juntos en uno”, explica Martinón.

Edad y sexo en los que más afecta.

Los casos se registran por debajo de los cinco año y, de momento, no hay datos concluyentes de que afecte más a niños que a niñas o viceversa.

La OMS ha lanzado una alerta, ¿cómo debemos interpretarlo?

La OMS ha asegurado recientemente que nos enfrentamos a un brote de hepatitis de causa desconocida. A este respecto, Martinón se muestra rotundo, cuando se le pregunta sobre el mensaje a las madres y padres: “Les diría que no se preocupen. Está todo bajo control. Al nivel de la calle, no hay nada concreto que recomendar. Los casos en España se han estacionado y no hay razón para la alarma ante el nuevo curso”, añade.

¿Están los doctores preocupados?

Martinón detalla que los médicos tienen protocolos claros para la detección de los casos y para tratarlos específicamente. “Es una alerta real pero los casos en España se han estacionado y no hay ninguna razón para pensar que vayan a aumentar más y si eso pasara, sabemos lo que hacer”, concluye Martinón.