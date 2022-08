La primera vez que el público gallego disfrutó del directo de Placebo en casa fue en 2001, en el Pabellón de As Travesas en Vigo. Sonido complicado, sí, por el emplazamiento, pero toneladas de emoción, la misma que se espera para su nueva parada en Galicia, esta vez, en Expourense, en la ciudad de As Burgas. Será este viernes con las entradas a 44 euros, gastos incluidos, dentro de la programación del Xacobeo.

Los billetes aún se pueden adquirir en ataquilla.com pero cuidado con la adquisición en otras webs como viagogo porque en esta última, por ejemplo, se venden a 65 o 68 euros, lo que hace pensar en reventa, lo que no ofrece total garantía.

La apertura de puertas será a las 9.30 horas, aunque los teloneros comenzarán su actuación a las 20.30 horas. Las dos bandas elegidas son Moito! y Habitación Vudú. Será a las 22.30 horas cuando inicien su directo Brian Molko (cantante y guitarra) y Stefan Olsdal (bajista).

A continuación, apuntamos varias razones por las que no deberías perderte este directo en la ciudad de As Burgas.

-Show extenso. Sin duda, es la mejor opción para verlos cerca, amén que estarán en el festival portugués Vilar de Mouros hoy jueves día 25, aunque con un show más corto (es un festival) y a media semana, lo que para los que trabajan es complicado. Cuando señalamos que es una oportunidad óptima nos referimos a que prometen hora y media de actuación para mostrar su show completo y no una versión reducida de poco más de una hora como se acostumbra en los festis. Tras Galicia, saltarán a Estados Unidos y México donde han agotado entradas en diferentes lugares. En Nueva York, darán concierto doble.

-Presentan nuevo disco. Los programadores del Xacobeo han tenido a bien traer esta banda inglesa que lleva vendidos 13 millones de discos en su carrera, iniciada a mediados de los 90. Desde entonces, se han convertido en un referente por sus letras, los sonidos y el cuidado en sus vídeos y presentación de discos. Un ejemplo fue el "Loud like love", el anterior álbum en estudio, de 2013, que se ofrecía en vinilo azul cobalto. Ahora, con el nuevo disco, "Never let me go", el grupo sigue cuidando los detalles. Por una parte se ofreció la posibilidad de adquirirlo en vinilo rosa, presente también la opción del casete para los nostálgicos, aunque recientemente se añadió otra posibilidad: vinilo en azul turquesa.

-La banda mimada de Bowie. En Ourense, podremos disfrutar del sonido único de una banda que enamoró a David Bowie, del que eran muy amigos. De hecho, en su nuevo álbum, Brian Molko y Stefan Olsdal dedican una canción a Bowie, "Happy birthday in the sky". Bowie se enamoró de su música escuchando una maqueta y los invitó a actuar en su cumpleaños para después lograr que fuesen teloneros suyos. Brian Molko ha dico de Bowie lo siguiente: "Me enseñó a ser un ser humano pero yo era demasiado arrogante, joven y borracho para darme cuenta de ello cuando estaba con él. Fue cuando él nos dejó cuando realmente lo comprendí". En otra entrevista, Molko reconoció que el confinamiento y la pandemia fueron un revulsivo para que la banda volviese al estudio a la maquinario del rock. Llegaron a preguntarse si seguirían teniendo público, si habría "futuro" para ellos. La respuesta es sí, lo certifica esta nutrida gira.

-Energía e intimismo. A lo largo de las nuevas canciones de "Never let me go", hay temas enérgicos musicalmente como “The Prodigal” o “Beautiful James”, mientras que en las letras prosigue la estela de confesiones de problemas existenciales pero también de preocupaciones sobre el futuro del mundo ante el desastre climático (“Try better next time”) o sobre la extrema vigilancia digital, “Surrounded by spies”. Leer las letras significa sumergirse en el universo psicológico de Molko, atormentado, sí. "Escribo en momentos de urgencia, tengo algo que me consume desde dentro, si no lo externalizo, continuará consumiéndome. A menudo son emociones problemáticas, difíciles, tristes, de enfado o frustración", ha asegurado recientemente a "Le monde d´Elodie".En ellas, hablan de las adicciones a las drogas ilegales, al alcohol, a las medicinas, a la necesidad de tener un amigo, al amor, al abandono o a la quiebra interna, entre otras cuestiones. Molko también ha llegado a decir que compone como "terapia" en un proceso "catárquico". De ahí, que la conexión con los fans sea total, ha ayudado mucho con sus letras.

-Un recorrido por hits mundiales. Es de esperar que la banda recuerde los anteriores siete discos con hits como "The bitter end" o "Every you and me", "A song to say goodbye"... También se aguarda alguna versión.

-Guiño a Kate Bush y "Stranger things". Con su disco "Meds", habían ofrecido un CD adicional solo con covers años atrás donde se incluía su versión personal de “Running up that hill”, el tema de Kate Bush que suena en la última entrega de “Stranger things".

La cover de Placebo presenta un tempo más lento y sones electrónicos. En el Rock am Ring, al menos, la tocaron en junio, así que crucemos los dedos, porque Placebo no hace versiones porque sí, sino que las trabaja, las adapta a sus emociones y las hace suyas.

-Sonidos especiales. No es Placebo una banda al uso. Los sonidos electrónicos son usados cuidadosamente para crear un ambiente o conexión íntima; al tiempo que el guitarreo lleva al espectador u oyente a un subidón total por momentos, en una ola in crescendo. Además, la voz de Brian Molko es inigualable. Estrenan nuevo look. Vale, quizás sea el motivo menos importante para verlos, pero para quienes llevan años siguiéndolos, es algo más que atrae. Atrás queda la versión andrógina de Molko que incluso acostumbraba a llevar falda y media melena muy femenina en los primeros tiempos. Después, llegó el turno del pelo supercorto, ahora pasea larga melena negra. No renuncia al maquillaje pero es más viril.