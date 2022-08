Catro anos de paralización do proceso para declarar ben de interese cultural (BIC) o baile tradicional galego fixo que agrupacións como Xacarandaina, O Fiadeiro e Cantigas e Agarimos –integrantes do colectivo XOC– urxiran á Xunta a retomar o expediente. Dende a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, preguntada por este diario, explicaron que están traballando para completar a proposta.

En concreto, sinalaron que “nestes momentos estanse realizando as actuacións previas necesarias para ter unha proposta de incoación ampliada que complete a de 2018 a partir das alegacións presentadas naquel momento”.

Foi no 2018 cando se tiveron as últimas novas do expediente tras presentar distintos colectivos e individuos alegacións ao texto inicial.

Desde a Consellería de Cultura, detallaron que traballan “para ampliar o contido da descrición do baile tradicional á música tradicional como unha única manifestación do patrimonio cultural inmaterial de Galicia”.

Ademais, tamén pretenden “ampliar a relación de prácticas sociais do baile e música tradicional galegas na actualidade, revisar as medidas de salvagarda propostas e estudar a relación coas danzas tradicionais de Galicia”.

Patrimonio engade que están a “Avanzar a bo ritmo, co obxectivo de retomar a tramitación correspondente no prazo máis breve posible”, aínda que non concreta unha estimación.

A declaración de Ben de Interese Cultural (BIC) é vital, serviría para pór en valor o noso patrimonio histórico e a nosa arte inmaterial. Ademais, se formaría unha comisión que velaría por ese ben.