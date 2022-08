Arantza Portabales, unha das voces do noir galego (“Deixe a súa mensaxe despois do sinal”, “Beleza vermella” o “A vida secreta de Úrsula Bas”), está a preparar a nova entrega dos axentes Abad e Barroso. Calcula que sairá publicada no primeiro semestre de 2023 en galego e castelán. “Estou ilusionada e cansa”, confesa para engadir que está xa na fase das correccións. Portabales segue a facer o máis lle gusta: “Escribir e contar historias”. Neste verán, unha das novelas protagonistas nas feiras do libros é o seu “Sobrevivindo” (Galaxia).

–De que semente nace?

–É a miña primeira novela. Cando decidín escribila para un concurso, chegoume o convite para o encontro do 25+1 aniversario da carreira. Eses encontros que parecen unha parvada obrígannos a mirar o noso pasado de fronte, pensar en que nos convertemos, como mudamos. Decidín crear un personaxe que se atopase co seu pasado para contar a súa vida. Só é a historia de Val Valdés, unha incrible muller.

–É incrible, si, pero a mentira fai zig zag polas súas cicatrices.

–Ela non mente, ela o que fai é reconstruírse segundo o que a vida lle vai mandando. Constrúe un personaxe para cada momento da súa vida. É nena, despois é nai, esposa, queda viúva e ten que sacar o seu fillo adiante soa, crea un personaxe que devora a muller. Ao final, xa non sabe quen é a verdadeira Val.

–É unha vítima pero moita xente que a rodea tamén acaba recibindo os danos colaterais.

–Esta novela hai que lela sen intentar xulgar a moral dos personaxes. Estes afrontan a vida como poden e toman decisións que igual non son as mellores dende o punto de vista ético ou moral pero son as únicas decisións que poden tomar. Todos os personaxes teñen que erguerse e sobrevivir. Aquí non hai nin vítimas nin heroes. O bo da literatura é que podo amosar a xente por dentro. Podo deixala núa completamente.

–Son personaxes moi reais tanto os deste libro como os d´ “A vida secreta de Úrsula Bas”.

–Val é unha estrela dun reality e está casada cun magnate pero vémola como un personaxe próximo porque o real dos meus personaxes non é o que fan senón o que son. Por dentro somos todos iguais. As reaccións primixenias son as que nos fan conectar cos personaxes.

–Os cartos poderían ser un personaxe de “Sobrevivindo”. –

Cando era nova, pensaba que os cartos daban cousas; agora que son maior penso que dan tempo, liberdade. O tempo é liberdade. Val Valdés está obsesionada con ter cartos porque está obsesionada con ser libre. É unha muller que se enfronta á sociedade porque é máis libre que o resto da sociedade pero paga un prezo.

–Si, a etiqueta de meretriz.

–Si porque a liberdade ten un prezo. As mulleres libres aprenden que o prezo da liberdade é que opinen delas. A min, gustariame ser máis libre do que son. Ao final, acabas sendo presa.

–Comeza cun casting para un reality. Lembro cando emitiron “Gran Hermano” na primeira tempada, había unha sensación de experimento sociolóxico. É algo esquecido agora.

–Nunha presentación indicaron o dato da audiencia do primeiro programa con máis de nove millóns de persoas. Ata aquel momento, a vida privada da xente era un territorio vedado para nós. Non existían Facebook nin as redes sociais. A vida da xente común non era pública e atopamos que era fascinante ver como a xente se pelexaba por facer a compra, porque lle tocaba limpar o baño; asistimos ao primeiro bico ou primeiro polvo dunha relación. Ese Gran Irmán amosou que todos somos uns grans cotillas aínda que o neguemos. Resultou ser o gran precursor das redes sociais e un grande experimento social. Foino porque o experimento eramos nós ao outro lado.

–Revolucionou o mundo.

–A normalidade e as miserias dos demais reconfórtannos coas nosas propias miserias. É así. Nós témonos por moi especiais e cando nos decatamos de que os demais tamén sofren, que son quen de namorar doutra persoa estando casados, de ser infieis, de perder os nervos... pensamos que o que nos acontece é máis normal. Non somos tan especiais como pensamos.

–Pero, non hai sobreteatralización nas redes sociais?

–Nos programas, hai unha teatralización que non ten que ver coa vida real. A realidade do inicio xa se perdeu. As redes sociais son a praza do pobo de hai 70 anos. É un grande expositor pero un non pode estar no expositor toda a vida.

“A nostalxia e a mente son unhas cabronas”

–Falamos moito de reformar a educación pero segue a faltar unha asignatura para aprender a querernos mellor, afrontar determinados golpes da vida....

–Estamos a vivir un exceso de sobreprotección. A vida é moi fastidiada de Deus e é de bo pai e de boa nai amosarlla aos nosos fillos. Coñezo xente que tivo un cancro e non llo dixo ao seu fillo adolescente. Pregúntome en que momento da túa vida pensas que o teu fillo non vai ver que estás doente. A miña nai nunha me ocultou nada e agradézollo. Tamén me contaron o outro día que os pais piden vez para falar cos profesores da universidade e que estes non aceptan dicindo: “O meu alumno non é vostede”. Os nosos fillos verán morrer algún do seu entorno nalgún momento.

–A protagonista de “Sobrevivindo” adora a orde. E vostede?

–Exteriormente son bastante desordenada pero son cuadriculada no interior.Cando era opositora, só sobrevivía escoitando as mesmas noticias ás mesmas horas, cunha rutina brutal. A rutina non hai que subestimala, é unha arma moi poderosa, téñoa asociada á constancia, e a constancia é a clave do éxito.

–No libre, escribe: “O pasado e a verdade eran un territorio con fronteiras difusas”. Idealizamos o pasado?

–A nostalxia é unha cabrona. A mente tamén o é porque fai que só lembres as cousas marabillosas que pasaban cando eras nova. Que va! Viviamos fatal! Quen quere volver ao VHS puidendo ter Netflix? Iso pódese extrapolar a calquera cousa da túa vida. Evidentemente, todos queremos ser novos pero quitando iso, a vida vaite agasallando con moitas cousas como a clarividencia. Permanecer pegado ao pasado paréceme un exercicio inútil.