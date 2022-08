Roca Rey exhibe su talento y “El Fandi” refrenda su “química” con la afición

Los aficionados que en la tarde de ayer casi llenaban la totalidad del aforo del coso de San Roque tuvieron que esperar hasta el quinto toro del festejo para ver como se premiaba con una oreja la voluntad y entrega de David Fandila, “El Fandi”. Con el nombre de Pelucón, de la ganadería de Alcurrucén, su enemigo quiso saltar el burladero al comienzo de la lidia como si no quisiese ser protagonista de la tarde

Fandila encandila con las banderillas. En esta plaza está suerte se jalea y se disfruta como ninguna y ayer otra vez “El Fandi” dejó en su lote el nivel muy alto.

Con grandes facultades y una honestidad torera fuera de lo común el diestro logró una faena de muleta en conexión con los tendidos. Media estocada valió para que se tocara pelo de una oreja muy merecida que ante lo fuerte de una segunda petición la descartábamos por el conocido proceder de la presidencia, después de la bronca del pasado sábado ante su “tacañería” para dar un segundo premio a Tomás Rufo,

Ya con la oreja en su poder Fandila cogió en el centro del ruedo un puñado del albero de una plaza que le admira y le valora llevándola a su pecho en un gesto de correspondencia a una afición, la de Pontevedra que ya le espera un nuevo año. No en vano, el granadino es un ídolo de la afición pontevedresa.

Quién no tiene suerte en Pontevedra es José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla. Tocado con una montera de época, tiene aún pendiente una faena con esta afición pontevedresa que le espera un año si y otro también pero que nunca aparece. Ayer comenzó con muchas ganas la lidia de Cumbre Alta que no bastaron al no contar con la colaboración de su enemigo. A su segundo intento y después de un aviso logró una gran estocada que resultó su mejor haber en esta tarde.

Aún así, Morante dejó reminiscencias de tauromaquia antigua con el que abrió plaza, un animal noble pero de escaso celo, de insulsa embestida. El sevillano firmó naturales en los que paró el tiempo, en una faena de detalles, dando cabida a un toreo variado y preciosista en los remates, como los torerismos ayudados a modo de broche.

Además, no tuvo suerte con su lote. Una mujer en el tendido soltó con guasa: “Háblale en inglés a ver si hace caso”, ante la nula posibilidad de lucimiento del animal,

Algo parecido ocurrió con su segundo astado. No consiguió fijarlo a la tela durante toda la lidia pues Aventado se mostraba despistado y sin ningún interés ante lo que el diestro Sevillano le ofrecía. Media estocada y tres descabello acabaron con el de Alcurrucén. El arte de Morante lo seguimos esperando, ¿llegará algún día a San Roque?

Roca Rey en el segundo de su lote consiguió la faena de la feria. Llevando a su enemigo al centro del ruedo consiguió una serie de naturales y pases de pecho de cartel de toros.

Entregado a su labor consiguió transmitir a los tendidos una intensidad de toreo artístico que presagiaba algo grande. Sin embargo, la espada no estuvo ayer con él y después de un pinchazo con una muy buena estocada acabó con su enemigo. Una oreja fue su premio.

Fue una faena presidida por temple y la ligazón sobre la diestra, manejando a la perfección tiempos, distancias y alturas. Al natural también alcanzó altos registros.

De su encuentro con su primero, una nota a destacar. Roca Rey de donde aparentemente no había ni agua sacó petróleo tras una lidia llena de ganas y oficio. Sin embargo, hasta cinco intentos de descabello tuvo que sufrir antes de abandonar el albero. En definitiva, lo mejor de la Feria de la Peregrina de este año.

Ficha del festejo

Morante de la Puebla

De fucsia y azabache, se quedó sin premio tras un pinchazo y estocada (ovación tras aviso) en el primero y pinchazo, media y descabello (silencio), en el segundo.

“El Fandi”

Vestido de carmín y oro, empezó con una estocada honda caída y posterior descabello (silencio tras aviso); y logró una oreja en el segundo.

Roca Rey

De gris perla y plata, con el primero recibió palmas tras un aviso; y se destapó con el que cerraba la tarde, y la feria. Tras un pinchazo y una gran estocada, obtuvo una oreja.