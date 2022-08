Llegó el presidente y mandó parar: deja a medias el triunfo de Rufo

La plaza de toros de Pontevedra, con más de los tres cuartos de los tendidos repletos de público, recuperaba ayer los festejos después de dos años de paréntesis, con Julián López “El Juli”, José María manzanares y Tomás Rufo.

Pero lo que tenía que ser una fiesta quedó empañada por la “tacañería” del presidente, en especial con el debutante en Pontevedra, Tomás Rufo. Al igual que Carlos Puebla y los Tradicionales reflejaban con su histórica canción, “llegó el presidente y mandó parar”. La actitud del director del festejo y sus asesores en la tarde de ayer resultó totalmente inexplicable para todos los aficionados que ilusionados casi llenaban los tendidos de San Roque .

Tras asistir entusiasmados a una faena llena de conexión total entre Tomás Rufo y el público, la lidia del primer astado que le tocó en el sorteo, bautizado como Sinmiedo resultó lo mejor de la tarde. Al de Garcigrande lo entendió perfectamente el de Talavera.

Aunque despistado en su salida al albero recibió Tomás Rufo al toro con muy bonitos lances de capa. Muy entregado comenzó su faena de muleta con rodilla en tierra que fue in crescendo tanto jaleado por las peñas como el resto del respetable. La conexión entre torero y su enemigo fue notable alcanzando momentos muy intensos por la ligazón de sus muletazos y el comportamiento del animal. Una gran estocada culminó la faena que para todos los presentes se entendía de puerta grande. Pero el señor presidente mandó parar la fiesta y la bronca fue monumental. Se le concedió una oreja y la insistencia del respetable no hizo mella en el palco a la hora de otorgar más premios. Eso sí, Rufo dio una segunda vuelta al ruedo.

En su segundo el talaverano lo siguió intentando pero la res de nombre Desvalido daba unos cabezazos muy peligrosos en su encuentro con la tela. Rehuyendo en un principio a la embestida, el diestro tuvo que tirar de raza ante la deslucida embestida del de Gracigrande, lo que convirtió en aseada la faena. Un pinchazo y una buena estocada acabaron con el morlaco.

El protagonismo del presidente continuo durante la tarde en una actitud de total enfrentamiento con la valoración del respetable también con la lidia del segundo lote de Julián López “El Juli”.

No resultó una broma esta circunstancia para el diestro. Hasta tal extremo llegó su enfado que se negó a aceptar la oreja concedida por el presidente cuando ya la bronca llegaba a un nivel que deslucía la tarde. Hasta entonces “El Juli” había cumplido con creces. En un momento dado y encontrándose en los medios cambio el sentido de la faena logrando pases circulares tanto con su mano izquierda con la derecha llenos de temple y oficio. Mató de una estocada como un cañón a Bromista. Faena como la de Rufo de dos orejas pedidas con insistencia por el público que la autoridad de la plaza así no lo entendió. De su primero una gran estocada resume el encuentro. De nombre Cacereño, el astado no dio para más. Cuando no hay toro, no hay faena

De José María Manzanares todos teníamos en la retina la faena de su última presencia en San Roque y en verdad en su primer toro nos recordó esa tarde. Lleno de oficio y elegancia hilvanó una faena con el suficiente empaque que le valió una oreja. De su segundo poco que contar. A esas alturas lo que había podido convertirse en una gran tarde de toros se convirtió en un enfado enorme del respetable que despidió al trío de presidencia con una bronca que no se recuerda en muchos años.

Los toros de ayer de la ganadería salmantina propiedad de Domingo Hernández tuvo nobleza y resultó manejable, pero desiguales de presentación.

Julián López “El Juli”

En su primero mató con una estocada trasera, sin más, ante un astado sin fuerzas, mientras que con su segundo pudo lograr una segunda oreja.

José María Manzanares

Logró un trofeo con su primer toro pese a la estocada trasera y tendida, pero después se quedó con el silencio del público tras un aviso.

Tomás Rufo

Pese a que solo lleva un año de alternativa, firmó una primera faena primorosa, premiada con “tacañería”. Cerró el festejo sin alardes.