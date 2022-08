Una carta enviada por John Lennon a Paul McCartney ha salido a subasta en EE UU por algo menos de 20.000 euros, aunque podría alcanzar los 40.000 (ya supera los 32.000). En la misiva, de tres páginas y escrita en 1971 –18 meses después de la separación de la banda–, queda palpable la tensión entre los dos integrantes de los Beatles. La fecha límite para pujar por este preciado documento es el viernes 19 de agosto, según la casa de subastas Gotta Have Rock and Roll.

La carta responde a una entrevista de McCartney con el medio Melody Maker, asegura The New York Post. “Está muy bien jugar a ser ‘el simple y honesto Paul humano’ en Melody Maker... [pero] si no eres el agresor (como afirmas), ¿quién demonios nos llevó a los tribunales y se cagó en nosotros en público?”, se preguntaba Lennon en ella. Esto se debe en buena medida a que McCartney denunció a Lennon, George Harrison y Ringo Starr porque nombraron gestor de los asuntos financieros al representante del grupo.