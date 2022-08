“La viruela del mono tiene una transmisión distinta al COVID y surgen menos variantes”

Un equipo de científicos gallegos ha dado un paso para mejorar el control de la viruela del mono. La investigación se ha publicado en un artículo titulado “A new and efficient enrichment method for metagenomic sequencing of monkeypox virus”. En él, proponen un nuevo y eficiente método de secuenciación genómica del virus del monkeypox. En él, han participado Juan A. Vallejo, Angelina Cañizares, Margarita Poza, Soraya Rumbo-Feal, Pablo Aja y Germán Bou. Hemos hablado con este último, jefe de Microbiología del CHUAC.

“Es un artículo –explica– que pone a punto un protocolo para mejorar el diagnóstico del virus de la viruela del mono. Básicamente, hemos mejorado el proceso de secuenciación del genoma del virus. Esto es interesante para seguir la trazabilidad, para ver el linaje o virus que circula. Nosotros hemos mejorado el protocolo de secuenciación de tal manera que permite ser más rápido, secuenciar más muestras, ahorrar costes y tener mejores lecturas. Lo hemos colgado como preprint [pendiente de revisión de pares] pero queremos que se publique en una revista de pares para que la comunidad científica lo pueda usar. –¿Tarda mucho el diagnóstico actual? –No, se hace por PCR y tarda en torno a dos horas, dependiendo del laboratorio. Este protocolo que hemos diseñado ofrece el paso posterior: una vez tienes la PCR confirmada positiva, ves qué tipo de virus, de linaje tienes. Es lo mismo que con el COVID: una cosa es el diagnóstico con PCR confirmada positiva y otra ver qué tipo de virus tienes [la variante que te ha infectado]. –En concreto, ¿cuál es la innovación que presenta su protocolo? –Hay científicos que han secuenciado el virus del monkeypox (viruela del mono). Lo que hemos hecho nosotros de novedoso ha sido mejorar el proceso de purificación de tal manera que eliminamos el ADN contaminante humano. De esta manera, se obtiene un mejor resultado, se ahorra tiempo y dinero y la información general es de más exactitud. Esto nos parece muy importante. Esperamos que la comunidad de científicos nacional y del extranjero pueda aplicarlo en sus hospitales o centros de investigación. –Señala que ahorra tiempo, ¿podría dar detalles? –En lugar de secuenciar una muestra una vez, se pueden secuenciar varias a la vez. Hay un tiempo mínimo, de 48 horas horas, que es el tiempo que necesita el secuenciador en obtener los resultados. Nuestro método permite leer más genomas en el mismo procedimiento de tal manera que en vez de secuenciar uno o dos genomas cada 48 horas, se puede multiplicar esta capacidad por cuatro o por cinco.Podemos procesar más muestras en el mismo tiempo. –Esta investigación supone un avance importante para la ciencia en general pero también para la que se efectúa en Galicia. –Sí, sin duda, por eso la hemos publicada en formato preprint. Esperamos que salte a la comunidad científica el conocimiento y pueda aplicar el método y mejorar el dianóstico. –En el caso de la viruela del mono, ¿hay tantos linajes como acontece con el COVID-19? –No, no hay tantos. Hay como dos grandes linajes de África central y occidental. Nosotros detectamos el occidental que es el que predomina en España y Europa. No es como el COVID porque la epidemiología, circulación y transmisión es distinta por lo que surgen menos variantes. La viruela del mono muestra su peor cara –¿Cuál es el linaje más virulento? –El de África central, que no ha llegado aquí y está permanente en África, es más virulento y agresivo. El que tenemos nosotros en España, Europa y resto del mundo es menos virulento, afortunadamente. –¿Temen que mute y aparezcan nuevos linajes a corto o medio plazo? –Es un virus ADN de doble cadena con envoltura. Por definición, estos virus son más estables que los virus de ARN como la gripe o SARS-CoV-2 que tienden a mutar más. Luego, la transmisión es menor, no se transmite con tanta facilidad. Está llegando mucho menos a la población. Es arriesgado hacer predicciones pero, a priori, yo creo que no cabría esperar lo que acontece con el SARS-CoV-2 que presenta muchas variantes distintas. Es verdad que han aumentado los casos y que la OMS ha declarado emergencia internacional el brote, pero creo que tarde o temprano se autolimitará; espero que sea en breve. –Por redes, hay voces que alarman. Dicen que esta viruela se puede contagiar con contacto breve. –Decir que alguien se contagia por tocar un objeto que otra persona tocó hace cinco minutos es mucho decir. Está claro que la vía de transmisión es por contacto estrecho con animales o humanos infectados o con material contaminado con el virus pero con mucha carga viral. La transmisión entre humanos por gotícolas, no por aerosoles, requiere un contacto estrecho cara a cara.