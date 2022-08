El centro de Cambados ya es el punto neurálgico de los miles de brindis con albariño que se producirán hasta el domingo.

El gobierno local, encabezado por el alcalde Samuel Lago, ejerció de anfitrión de unas autoridades invitadas entre las que no faltó el conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado por Luis López, delegado territorial da Xunta en Pontevedra. También estuvo la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, así como Marta Giráldez, presidenta de la Mancomunidade do Salnés. La actriz Isabel Blanco y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, Juan Gil de Araujo, también estuvieron presentes en el corte de la cinta que oficializó la entrada en funcionamiento de la principal arteria de la celebración.

En ese mismo momento se abrieron en el Paseo da Calzada las 42 casetas donde 44 bodegas de la denominación de origen muestran sus elaboraciones al público. Unos puntos de venta que cierran a las tres de la madrugada y entre las que el Consejo Regulador prevé distribuir hasta 38.000 catavinos en los próximos días.

Las camisetas conmemorativas de esta septuagésima edición de la fiesta también se hicieron notar entre la algarabía de la auténtica inauguración de la Festa do Albariño. Hasta bien entrada la tarde fueron muchísimas las personas, y mayoritariamente cambadesas, las que descorcharon centenares de botellas con el entusiasmo latente tras recuperar una celebración sin mascarillas ni restricciones.

Catas y túnel

El programa de actividades pasa ahora a convertir el vino en el principal eje vertebrador. Entre ellas la cata concurso Rías Baixas en la que participarán inicialmente un total de 53 marcas que desfilarán por el salón Bazán del Parador de Cambados. La Cata Prima se celebrará esta misma mañana y de ella saldrán las catorce elaboraciones que pasarán a la llamada Cata Derradeira. Un equipo de 24 expertos será el encomendado para determinar a las tres bodegas que se registrarán como los mejores vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas correspondientes a la añada de 2021.

También en la mañana de hoy se inaugurará en el salón José Peña el XI Túnel del Vino. Una cita que permitirá gozar de hasta 153 marcas de albariño pertenecientes a 54 bodegas de la denominación. Las personas asistentes contarán con el asesoramiento de un sumiller profesional. El horario de apertura de las instalaciones el jueves y viernes será de 11:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas, mientras que el sábado el horario será de 11:00 a 15:00 horas.

Todo ello sin pasar por alto el éxito de público de todos los conciertos celebrados hasta la fecha. El concierto del Combo Dominicano registró un incidente entre jóvenes. Sucedió pasadas las tres de la mañana de ayer martes en la Praza do Concello cuando una persona de 18 años hirió levemente a otros jóvenes con una botella rota.