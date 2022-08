La Policía Nacional ha alertado de una nueva modalidad de estafa que se está dando a través de WhatsApp. En su cuenta oficial de Twitter han informado de una serie de mensajes en los que los timadores contactan con mujeres y las engañan haciéndose pasar por sus hijos que le solicitan de manera urgente dinero, con el fin de hacer frente a un problema inmediato.

Para lograr el engaño alegan que no pueden comunicarse directamente con su teléfono habitual debido a supuestos problemas con su terminal y que no pueden recibir llamadas, lo que provoca que, en muchos casos, las mujeres caigan en la estafa y no es hasta que hablan con sus hijos que se dan cuenta que han sido víctimas de un engaño y ya no hay forma de cancelar la transferencia.

🚩ATENCIÓN



Detectada una nueva modalidad de #estafa a través de #WhatsApp ⤵



Contactan con mujeres y se hacen pasar por sus hijos para solicitarles #dinero de manera urgente con el fin de hacer frente a un supuesto problema inmediato



Comparte para evitar futuras víctimas pic.twitter.com/dEgO2SpNgA — Policía Nacional (@policia) 2 de agosto de 2022

En las últimas semanas se han detectado diversas estafas en diferentes puntos de España con los que los delincuentes han conseguido defraudar cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 26.000 euros.

Si se recibe un mensaje de este tipo la Policía Nacional recomienda no perder la calma y asegurarse de que está hablando realmente con un familiar antes de hacer una transferencia.