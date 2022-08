A poesía galega tamén viaxa este verán

Non só os mortais fan turismo este verán, a poesía galega tamén empaquetou a maleta para ver mundo e para expandir a súa creación fóra das nosas fronteiras naturais. Antes de que recale en outubro na Feira do Libro de Fráncfort, onde España é o país invitado, facía unha parada dende onte mesmo en Soria. Alí, inauguraban unha nova edición de Expoesía, un festival dedicado aos versos e que desta vez ten a Galicia como cultura convidada despois de que no 2021 lle correspondera a Euskadi. Varias ducias de autores da terra recitarán ou falarán das estrofas e creación galega ao longo desta semana na vila castelá.

Entre os creadores convidados atópanse Chus Pato, Olga Novo, García Teijeiro, Mercedes Queixas, Antón Reixa, Silvia Penas, Anxo Angueira, María Solar, Alfonso Armada ou Ismael Ramos. A diferenza doutros eventos literarios, Expoesía aposta por darlle presenza ás pequenas editoriais en lugar das librarías.En total, participan 18 de todo o Estado das que dúas son selos literarios galegos: Alvarellos e Kalandraka. No caso desta última editorial, explican que “na nosa caseta temos obras de diferentes autores galegos como dous poemarios de Olga Novo, “Feliz idade” (Premio Nacional de Poesía no 2020) así como a reedición de “Cráter”. Ademais, María Solar vai facer unha presentación e García Teijeiro estará presentando “Versos e viceversos” con Juan Carlos Martín”. Pola parte de Alvarellos, o seu editor, Quique Alvarellos, resaltaba que a súa firma presenta ata o domingo un nutrido catálogo duns 40 autores que van dende o Rexurdimento ata a expresión contemporánea con poetas como Lupe Gómez, Luz Pozo Garza ou Emma Pedreira. Para Alvarellos, presidente tamén dos editores galegos, “que nos conviden como cultura calquera lugar fóra de Galicia é unha honra porque reparan na nosa cultura escrita. Unha das asignaturas pendentes da literatura galega é a súa internacionalización, que nos coñezan fóra porque o poder editorial e creativo que temos é moi grande. Se reparamos nos premios nacionais convocados polo Ministerio de Cultura e vencellados á literatura, Galicia ten máis de 20 en todos os xéneros”. Ademais o propio Alvarellos presentará a edición facsimilar dos “Seis poemas galegos” de Lorca así como o libro que escribiu “Federico García Lorca e Santiago de Compostela”. Este último será presentado o vindeiro xoves. En canto a esta obra, sinala que “o binomio Lorca-Galicia é un caso insólito e moi descoñecido aínda hoxe para especialistas de todo o mundo. Eu levo varios anos investigando a súa relación con Galicia. Tiña unha empatía enorme coa nosa cultura. Quedou seducido polo galego ata o punto de querer escribir poemas na nosa lingua para o que pediu axuda para facelo. Axudouno Ernesto Guerra da Cal”. “Lorca –engade Alvarellos– foi un enorme embaixador da nosa cultura. As súas obras completas inclúen sempre os poemas en galego. Hoxe en día é o libro en verso máis difundido da literatura galega no século XX porque eses poemas forman parte dos centos de miles de exemplares da obra completa de Lorca que se leva editado e traducido en todo o mundo”. Na obra que presentará este xoves, Alvarellos estudou a relación do autor andaluz con Compostela. “Desde que descubriu Santiago no 1916 con 18 anos ata o final da súa vida fixo tres visitas e estableceu unha relación con un grupo de intelectuais que lle levou a unha relación especial coa vila. De feito, os poemas galegos comezan e rematan cun poema dedicado a Santiago. El falaba de Santiago a canta persoa se atopaba porque así está reflexado en libros de memorias. Ademais Rosalía foi unha influencia dende o inicio o que probo no libro”, sinala o escritor e editor.