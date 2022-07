El Papa Francisco ha dejado la puerta abierta a su dimisión, pero ha precisado que no está pensando en ello en la actualidad, aunque ha reconocido que tiene que reducir su actividad, especialmente en cuanto al ritmo de viajes. “La puerta está abierta. Es una opción muy normal”, manifestó el Papa, de 85 años, a los periodistas en el vuelo de regreso a Roma tras su viaje a Canadá. El Pontífice puntualizó que no está pensando en dimitir ahora mismo, pero eso no significa que no pueda empezar a valorar esta posibilidad próximamente.

En este sentido, se refirió a su estado de salud, ya que en los últimos seis días, apenas podía dar algunos pasos y se tuvo que desplazar en una silla de ruedas la mayor parte del tiempo por la lesión de rodilla que arrastra. “No creo que pueda seguir con el mismo ritmo de viajes que antes. Pensando en mi edad y mi limitación, tengo que tomármelo con calma”, reconoció al respecto. Su problema de rodilla podría solucionarse con una operación, pero no quiere volver a pasar por el quirófano después de la intervención en el colon hace poco más de un año. “Con la anestesia no se juega”, expresó el Pontífice sobre someterse a una operación. Durante su visita a Canadá, el Papa reiteró sus disculpas por los abusos cometidos por la iglesia católica de Canadá contra los jóvenes supervivientes de escuelas eclesiásticas del país, en un discurso ante una multitud en Iqaluit, el territorio de los Inuit en el Círculo Polar. “Quiero decirles cuánto lo siento”, se lamentó Francisco en su último encuentro en su viaje a Canadá.