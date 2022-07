Experiencias culturales que marcan el calendario

El verano no solo es un buen tiempo para el ocio y el relax. También puede ser el momento perfecto para descubrir nuevas cosas y para dejarse sorprender. Un buen libro, un concierto, una exposición, una práctica deportiva pueden dejar marcado un verano en el calendario de nuestras vidas e incluso marcarnos para siempre.

Hay quienes creen que siempre habrá nuevas experiencias que nos impactarán hasta el punto de quedar grabadas en la memoria como algo especial y único. Es el caso de Wöyza, quien señala como último descubrimiento el de la banda Fat Freddy´s Drop. La cantante, letrista y productora, referente del hip hop-soul y R&B en lengua española y gallega, vivió una de sus aventuras más intensas con 16 años y a kilómetros de casa, en un campamento de Burgos, donde convivió, práctico rapel, descendió ríos –y sufrió más de un susto– con jóvenes de otras comunidades. También del cineasta Ignacio Vilar, para quien “Alcarràs”, la cinta catalana ganadora del Oso de Oro de la Berlinale de este año, no solo es la película del verano, sino del año. Puede que para otras personas, la experiencia de ver “María Solinha”, su última película, en el cine de verano o en el autocine del pueblo acabe siendo esa experiencia especial vivida en una noche de verano.

La escritora Inma López Silva se retrotrae a sus veranos en Santiso, concello próximo a Melide, donde, con diez años, leía novelas de piratas de pata de palo y buscaba cofres de tesoros enterrados. También con libros compartía sus veranos de adolescente el físico y profesor de la USC Jorge Mira, aunque sus lecturas no eran de ficción. Un libro sobre la teoría de la relatividad de Einstein confirmó su vocación de físico.

El verano es también tiempo de aventuras y la cultura puede ser una excusa más que válida para vivirlas. Con 17 años, el artista plástico Darío Basso se arriesgó a quedarse tirado en Irún de regreso a Vigo a cambio de comprar el catálogo de la exposición retrospectiva de Paul Klee en Berna. Hoy, ese catálogo es para él uno de los más valiosos-

Marta Larralde disfruta de su Galicia natal impartiendo sesiones de Asana Yoga, su versión personal del SUP Yoga, en la playa de Limens. La popular actriz viguesa, gran apasionada a los deportes, tiene ya alumnos incondicionales, que asisten a estas clases de yoga sobre tabla de paddle surf desde que comenzó con esta aventura, hace cuatro años.

“En el campamento de verano me pasó de todo, pero fue divertido” Wöyza - Cantante

Se perdió en el bosque en medio de la noche con algunos de sus compañeros, se intoxicaron con el agua, le picó una garrapata y a punto estuvo de morir dentro de una gruta. A pesar de todo esto, el verano que pasó en el campamento de Burgos, con 16 años, lo recuerda con cariño. “Nos pasó de todo, pero lo recuerdo como una de las experiencias más divertidas”, afirma Wöyza, que recuerda todo ese verano como muy libre. La cantante de hip hop, que actuará en Castrelos el 11 de agosto con su banda Wöyza & The Galician Messengers, reconoce que la nunca deja de sorprenderse. Su último gran descubrimiento ha sido el concierto de la banda neozelandesa Fat Freddy’s Drop en Vigo. “Fui de casualidad porque no los conocía y han sido el gran descubrimiento de este año”, sostiene.

“Mi catálogo de referencia es uno que compré con 17 años” Darío Basso - Pintor

Cuando tenía 17 años, Darío Basso estudiaba en París. Tras finalizar el curso académico, regresaba a Vigo en tren, aunque con parada en Berna para ver una gran retrospectiva del artista alemán nacido en Suiza Paul Klee, uno de sus grandes referentes. “Tenía el dinero justo para regresar a casa y si compraba el catálogo no me daba para comprar el billete. Pero dije: ‘Dios dirá’ y lo compré. Para mí Klee es importantísimo y ese catálogo es mi catálogo de referencia”, afirma el pintor. Por suerte, resolvió y pudo llegar a casa. Estando ya en la estación de Irún, mientras los pasajeros hacían cola para comprar su billete, a las seis de la mañana, la joven que estaba justo delante de él se desmayó, pero antes le preguntó si podía cogerle el billete y le dio dinero. “Y compré el suyo y el mío”, recuerda el artista plástico y profesor de la EMAO de Vigo, que actualmente expone en el Espacio Beny.

“Ya no concibo los veranos en Galicia sin mi Asana Yoga” Marta Larralde - Actriz

Hace cuatro años, Marta Larralde empezó a hacer SUP (Stand Up Paddle) y poco después descubrió que había una modalidad que sumaba otra de sus pasiones: el yoga, del que desde hace tres años es instructora. No tardó en subirse a la tabla y practicar algunas posturas. Una amiga la vio y se apuntó. Pronto se encontró con más personas interesadas en el SUP Yoga, que consiste en practicar yoga sobre una tabla de paddlesurf, y ahora la actriz viguesa da clases los sábados y domingos en la playa de Limens. “Ya no concibo los veranos en Galicia sin mis sesiones de SUP Yoga, a las que yo llamo Asana SUP [asana es el nombre que recibe la postura de yoga]”, reconoce la artista, que estrenará próximamente en la pequeña pantalla “No me gusta conducir”, serie protagonizada por Juan Diego Botto, que relata en clave de humor la experiencia de sacarse el carnet de conducir a los cuarenta.

“A cultura sempre te sorprenderá” Ignacio Vilar - Cineasta

“Sempre haberá un novo acontecemento cultural que che sorprenda”. Así lo asegura Ignacio Vilar. Para él, el último ha sido la película de Carla Simón “Alcarràs”, ganadora del Oso de Oro de Berlín 2022, que retrata el abandono del rural y de la agricultura tradicional en favor de las multinacionales. El director de “A esmorga” la vio en Santiago con los alumnos de su curso de dirección de actores. “Saímos emocionados. De feito, temos un grupo de WhatsApp que se chama alcarrinos”, asegura. Esta cinta, rodada en catalán y con actores no profesionales, fue la segunda más taquillera el fin de semana de su estreno. “Isto para min confirma que o cinema local pode competir coas grandes superproducions e que o cinema catalán e o galego triunfan cando están filmadas no noso idioma e contan historias nosas”, afirma el productor, que este año vuelve a llevar “María Solinha” de gira con el cine de verano y el autocine.

“Con dez anos, ‘A illa do tesouro’ fíxome vivir un verán moi pirata” Inma López Silva - Escritora

Con tan solo diez años, Inma López Silva descubrió la aventura. Y lo hizo a través de las páginas de La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. Ese verano lo pasó jugando a los piratas y buscando tesoros escondidos en el concello de Santiso, donde pasaba los veranos en casa de sus abuelos. “Pilloume nun momento moi bonito porque tes capacidade lectora pero ao mesmo tempo aínda xogas. Por iso recordo ese verán como moi pirata e moi de lectura, porque tamén lera ‘As aventuras de Tom Sawyer’”, comenta. Pero estas lecturas no solo avivaron la imaginación de una niña, sino que despertaron su pasión por la escritura. “O amor pola lectura acaba sendo amor pola escritura”, dice.

Otro acontecimiento que le marcó fue la Fiesta de la Música de París, ya en el verano de 2003, cuando vivía en París. “Para min foi unha das experiencias máis marabillosas da miña vida, un fin de semana con música por toda a cidade e moitos concertos. Fun ver a Gotan Project, a Lou Reed... ”, recuerda la escritora, que este otoño publicará ¿Quen non ten un avó fascista?, en la que reflexiona sobre quienes se quedaron en la retaguardia tras el golpe de estado de 1936 y que está basado en la historia de su abuelo, que fue alcalde de Santiso durante la dictadura franquista.

“A brillantez de Einstein confirmou a miña vocación” Jorge Mira - Físico Divulgador Científico

Albert Einstein fue uno de los compañeros del físico e investigador gallego Jorge Mira en el verano de sus 16 años. Acababa de terminar tercero de BUP [el actual Bachillerato] y tenía bastante claro que quería ser físico, vocación que confirmó Sobre la teoría de la relatividad especial y general, el único libro que el físico alemán escribió dirigido al público general tras acabar su teoría. “É un libro que me impactou moi profundamente pola brillantez do pensamento de Einstein e pola brillantez da teoría da relatividade, e reforzou tanto a miña vocación que acabou sendo a miña vida”, reconoce el divulgador. Años después, cerraría un círculo, porque estando ya en el Consello da Cultura Galega, coordinó la traducción del alemán al gallego de ese libro y realizó el estudio introductorio. “Para min foi unha honra porque se trata dun dos referentes do pensamento mundiais que teñen que estar en galego”, comenta.

Otra lectura de verano que le impactó fue Cómo desarrollar una supermemoria, de Harry Lorayne, que cayó en sus manos el siguiente verano. “Descubrín un campo interesantísimo de desenvolvemento da memoria. Eu acabei facéndome un experto e mesmo facía exhibicións informais”, reconoce el físico y divulgador científico gallego.