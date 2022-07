La ONG Save the Children alertaba el pasado mes de mayo de que la violencia sexual contra la infancia y adolescencia había aumentado más del 70% en la última década. Durante el pasado año, las audiencias provinciales de Galicia celebraron juicios por delitos de abusos o agresiones sexuales perpetrados contra 108 presuntas víctimas de las que el 70% –siete de cada diez– eran menores de edad.

Estos datos recalcan la necesidad y obligación de la sociedad y poderes públicos para dar una respuesta urgente a esta problemática. Estas últimas cifras fueron reveladas ayer durante la presentación de la “Memoria da actividade xudicial dos tribunais e xulgados de Galicia” del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

De las 108 personas denunciantes, el 85% eran de sexo femenino mientras que el otro 15% eran niños u hombres. En el caso de las mujeres y niñas víctimas que denunciaron y cuyo juicio se llegó a celebrar, el 86% mantenía una relación previa con el acusado o acusados, “ya que casi siempre formaban parte de su círculo familiar”, señala el Tribunal Superior en el informe.

Es decir, eran las parejas de las madres o abuelas de las víctimas; padres, tíos y abuelos, aunque también hubo vecinos o conocidos de la familia.

En cuanto a los acusados enjuiciados (27) por abusos y agresiones sexuales a personas mayores de edad en Galicia en el ejercicio de 2021, diez eran parejas o exparejas de las denunciantes y siete eran desconocidos. “El resto mantenía algún tipo de relación –amistad, laboral, vecinanza– con las afectadas”, indica el Tribunal que aclara que el 55,5% de los enjuiciados fueron condenados.

Volviendo al cómputo total de presuntas víctimas –si se suman los juicios por agredir o abusar tanto a menores como a mayores de edad– el TSXG señala que de los 89 acusados, el 71% fue condenado.

Los porcentajes fueron variados dependiendo de los juzgados. La mayor tasa condenatoria se registró en Santiago. Allí se celebraron 14 juicios y el 86% de los acusados fue declarado culpable.

La segunda sección con mayor porcentaje se registró en Pontevedra (los condenados supusieron el 81% y se celebraron 21 vistas); mientras que en Vigo se realizaron 13 juicios y resultó condenado el 77% de los enjuiciados.

Por su parte, en A Coruña hubo 25 juicios y fueron condenadas 17 personas, lo que supuso el 68% del total; bajando el porcentaje al 62% en Lugo (hubo ocho juicios y resultaron condenados 5 individuos) y al 25% en Ourense. En la sección de Auria, hubo ocho vistas y solo se condenó a dos personas.

La Memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia también recoge las cifras respecto a la violencia sobre la mujer. Los juzgados gallegos recibieron en 2021 un total de 6.259 denuncias.

Esta cifra supone un incremento del 2,7% respecto al año 2020 pero es inferior a los números contabilizados en 2019, el ejercicio prepandemia cuando se habían presentado 6.551 denuncias (unas 300 menos).

No obstante, no hay que olvidar –atendiendo a los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstico y de Género del Consejo General de Poder Judicial (CXPX)– que un total de 471 mujeres se acogieron a la dispensa para no declarar.

