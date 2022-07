Galicia concluyó el puente del 25 de julio con 5.217 casos activos de COVID-19, que suponen 2.226 menos que los contabilizados el viernes (día de la última actualización de datos). Así, entre ese día y el lunes, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) detectó solo 660 contagios, mientras que los hospitalizados subieron ligeramente hasta los 536, seis más.

Lo que no ha variado tras el fin de semana largo ha sido el listado de fallecidos notificados por el Sergas, que se mantiene en 3.795 desde el inicio de la pandemia. Eso sí, puede ocurrir que en próximos días se comuniquen decesos correspondientes al puente.

Según los datos actualizados en la web de la Consellería de Sanidade hasta las 18,00 del lunes 25 de julio, los casos activos han caído notablemente hasta los 5.217, que supone la cifra más baja en casi ocho meses, desde el 28 de noviembre de 2021. Una semana atrás, el martes 19 de julio, eran 8.981.

El progresivo descenso registrado durante el puente ha sigo generalizado en las siete áreas sanitarias. Así, solo supera el millar de pacientes COVID la de A Coruña-Cee, con 1.110 (-407), y le siguen la de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, con 819 (-305); la de Santiago-Barbanza, con 813 (-368); y la de Vigo, con otros 813 (-311).

Mientras tanto, el área de Lugo-A Mariña-Monforte contabiliza 638 casos activos (-393), la de Pontevedra-O Salnés, con 474 (-285), y la de Ferrol, con 529 (-192). Otros 21 pacientes no tienen distrito sanitario asignado (-5).

En lo que respecta a los contagiados, desde la última actualización del viernes –publicada el sábado–, el Sergas ha tenido constancia de otros 660 positivos. Con todo, en las últimas 24 horas contabilizadas fueron 203.

No obstante, cabe recordar que con el protocolo actual no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable. De hecho, desde el viernes, el Sergas realizó solo 1.174 PCR y 2.093 test de antígenos.