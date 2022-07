“Todavía hay pacientes de riesgo que no completaron su pauta de vacunación”

La mayoría de indicadores de la pandemia COVID dan muestras de relajación de la misma. En estos momentos hay en Galicia 7.483 casos activos (el año pasado por estas fechas se superaban los 12.000). También los contagios diarios registrados bajan considerablemente, ya no se superan los mil casos nuevos diarios del año pasado por estas fechas. Ahora la cifra es inferior a 500. Sin embargo el número de hospitalizados es todavía elevado: 501 (con moderados descensos en los últimos días). En UCI son 29, una cifra ligeramente superior a hace un año, cuando se registraban 22 personas en unidades de críticos. Federico Martinón (Ourense, 1971) es jefe de Pediatría del CHUS y experto en vacunación. Además, es miembro del comité asesor sobre vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

–En la actualidad hay hospitalizadas en Galicia unas 500 personas por COVID, según los datos del Sergas. El año pasado por estas fechas eran algo más de 200, después de la campaña de vacunación en aquel momento.

–La comparación no puede ser exacta porque los picos de las olas no tienen por qué coincidir. Pero sí es cierto que ahora hay muchos ingresos en planta y menos en intensivos.

–¿Ha cambiado el perfil del paciente?

–Sí, ha cambiado: pacientes inmunodeprimidos, con múltiples factores de riesgo. Y también ha cambiado el pronóstico: la mortalidad es distinta gracias a la existencia de opciones preventivas y terapéuticas.

–¿Influye en el número de ingresados en la actualidad el tiempo que ha transcurrido desde la última campaña de vacunación?

–En cuanto a la situación actual, es cierto que, por un lado, esta variante predominante BA5 es más infecciosa que las anteriores (pero menos grave) y también es cierto que la protección por vacunas o por contagio natural disminuye gradualmente con el tiempo y la última dosis de la vacuna que recibimos ya fue hace tiempo.

–¿Qué aconseja en estos momentos dada la situación actual?

–No sabemos qué va a pasar, pero las normas siguen siendo las mismas: vacunarse aquellos que aún no lo hayan hecho, extremar las medidas de protección aquellos que sean más vulnerables o que conviven con pacientes más vulnerables y seguir las recomendaciones en cada momento.

–¿Cuál es la principal preocupación en la actualidad?

–Hay todavía pacientes de riesgo que no completaron su pauta de vacunación creyendo que ya están suficientemente protegidos y esto no es así. Que el COVID no sea ya noticia no quiere decir que haya desaparecido, en absoluto.

Dosis de refuerzo para después de verano

Para la segunda semana de septiembre se calcula la llegada de la nueva generación de vacunas, más dirigidas a la protección de la variante ómicron. Suponen un paso más, una evolución de las vacunas iniciales con las que se llevaron a cabo las campañas de vacunación hasta el momento. Todo apunta a que la cuarta dosis, para población vulnerable y mayores, no se aplicará hasta pasado el verano, según las últimas indicaciones del Ministerio de Sanidad. En este contexto, son varias las voces, entre ellas la Consellería de Sanidade de Galicia, que se han pronunciado a favor de aplicar antes esta dosis de refuerzo a aquellos/as que más la necesitan. Para ello, según expertos, podrían utilizarse las vacunas existentes. Según Martinón, las nuevas vacunas están siendo evaluadas por las agencias reguladoras. “Lo previsible es que se empiecen a incorporar en el segundo semestre del año”, según sus palabras. Se trata de las nuevas vacunas de Pfizer, Moderna, GKS, Novavax o Hipra. Serán monovalentes de ómicron o multivariante. Según Martinón, de momento no saben cuáles tendrán que aplicarse en el momento en el que se aprueben. “Dependerá de la evolución y situación del virus en ese instante”, expresa el experto en vacunación.