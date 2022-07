As novelas dos mortos daquel verán

Dolores Vilavedra, profesora de Literatura Galega na Universidade de Santiago de Compostela, explica que na novelación galega desta guerra hai tres ciclos xeracionais: “No primeiro están os que escriben sendo protagonistas... no segundo hai unha xeración intermedia que non fai a guerra pero ten a memoria indirecta da familia.... no terceiro os netos dos que viviron a guerra observan que a memoria ten unha caducidade, e consideran urxente recuperala”. Ramón de Valenzuela, Antón Alonso Ríos, Carvalho Calero, Carlos Casares, Fernández Ferreiro, Manuel Rivas, Inma López Silva...

No verán de 2022, vivimos unha onda de calor. Pero hai 86 anos, a onda foi de sangue. Co Golpe do 36, a Guerra Civil cobrouse case 4.700 vidas en Galicia. A fronte bélica atopábase a centos de quilómetros de distancia. Pero o bando nacional pronto activou aquí o mecanismo da represión. As novelas sobre as matanzas tardarían en chegar, mesmo desde o exilio en América. Pero co tempo racharíase o muro de silencio con obras convertidas en clásicos. Dolores Vilavedra, escritora e profesora de Literatura Galega na USC, axuda a recuperalas nesta reportaxe.

Segundo Vilavedra, hai tres ciclos xeracionais na novelación galega da Guerra Civil. “No primeiro están os que escriben sendo protagonistas: Ramón de Valenzuela con Non agardei por ninguén (1957) e Antón Alonso Ríos con O señor Afranio ou como me rispei das gadoupas da morte (memorias dun fuxido) (de 1979)”. Chama a atención que “son escritas bastante tarde, mesmo Ricardo Carvalho Calero non publica Scórpio ata 1987”. ¿Impera o trauma? “Hai trauma, autocensura, medo... tamén fai que os autores ficcionen as súas experiencias para establecer distancia”, engade a profesora da USC.

No segundo ciclo, “hai unha xeración intermedia que non fai a guerra pero ten a memoria indirecta da familia”. Aparecen Os mortos daquel verán (1987) de Carlos Casares e Agosto do 36 (1991) de Xosé Fernández Ferreiro. Dolores Vilavedra, unha das principais especialistas en literatura galega, indica que “a memoria está moi viva pola oralidade de familias e veciños, hai unha vontade literaria moi clara, a guerra deixa de ser tabú e entra na axenda literaria ata gañar premios como o Xerais”. Pero as dúas novelas tiveron unha acollida diversa: “Agosto do 36 recibiu o Xerais e funcionou moi ben en Secundaria, pero a de Casares considerouse un experimento literario que intentaba rematar o que Blanco Amor non puido en A Esmorga (un texto xudicial en galego)”.

E no terceiro ciclo, “os netos dos que viviron a guerra observan que a memoria ten unha caducidade, e consideran urxente recuperala antes de que morran as testemuñas”. Entra sobre todo Manuel Rivas con A lingua das bolboretas, O lapis do carpinteiro e Os libros arden mal: “Rivas convertiuse en moi popular porque escribiu un dos mellores contos da literatura galega, A lingua das bolboretas coa guerra vista por un vello e un neno”. Máis nomes dos últimos tempos: Suso de Toro, Luís Rei Núñez ou Rexina Vega.