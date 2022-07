Montse Font, barcelonesa de 44 años, fue diagnosticada de atrofia muscular espinal cuando tenía menos de 2. Sus padres observaron que se movía más despacio que su hermano y un análisis de sangre reveló el motivo: tenía la mutación genética que causa una grave enfermedad neurodegenerativa que sufren entre 800 y 1.000 personas actualmente en España, dado que se calcula que cada año nacen 20 bebés con esta patología.

La llamada AME (siglas de atrofia muscular espinal) afecta a personas de distintas edades y causa una debilidad muscular grave y progresiva, que incide profundamente en la vida diaria porque provoca dificultades en la movilidad, pero también a funciones vitales como tragar o respirar. Hasta hace cuatro años, no existía ningún tratamiento que frenara el proceso y por ello el 80% de los bebés menores de seis meses diagnosticados con esta enfermedad morían y el resto de enfermos solo disponían de tratamientos para aminorar los síntomas como fisioterapia o cuidados respiratorios o digestivos.

“Pero hace cuatro años nos tocó la lotería”, dice Montse, dado que se aprobó un tratamiento que frena el deterioro y desde entonces la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha autorizado otros dos. El problema es que la sanidad española ha restringido el acceso a unas innovaciones que cuestan hasta 70.000 euros por dosis y muchos enfermos quedan fuera de la posibilidad de mejora o son expulsados del programa tras unos meses, algo que no se da en otros países europeos.

En esta tesitura se encuentra ella, que lleva un año recibiendo “amenazas” de que le van a retirar el tratamiento comercializado bajo la marca Spinraza porque no tiene una mejoría constante. Sanidad incluyó este medicamento en 2018 en la financiación pública pero bajo un protocolo que reclama que el enfermo obtenga beneficios continuos.

Cuando Montse comenzó a recibirlo, mejoró “muchísimo” y en los meses siguientes “se iba consolidando la ganancia”. Pero se cayó, se rompió el fémur y estuvo unos meses inmovilizada, lo que ha provocado que haya perdido otra vez fuerza. “Como Sanidad solo mira el momento inicial y final”, amenaza con retirarle el medicamento por falta de mejoría. La situación está siendo “devastadora psicológicamente” para ella. En septiembre la volverán a evaluar: “No sé qué va a pasar con mi vida”.

Como ella hay decenas de enfermos en España que o no han sido considerado aptos para recibir el tratamiento o son expulsados, por lo que la Fundación Atrofia Muscular Espinal (FundAME) entregó el martes 70.000 firmas que solicitan a Sanidad que elimine las trabas. España es el único país que exige una mejoría constante para administrar Spinraza en la sanidad pública. Además, ha marcado limitaciones muy superiores a las aprobadas por la EMA para suministrar Zolgensma, la primera terapia génica para bebés. Y aún no ha dado luz verde a Risdiplan, medicamento oral y mucho más fácil de administrar que el primero, que requiere punción lumbar. “Todo apunta” a que se va a aprobar solo para pacientes en los que la atrofia muscular espinal se manifiesta en los primeros 6 meses de vida, dejando fuera a los mayores de esa edad, con lo que el 50% de los adultos no accederá a estas innovaciones, denuncia María Grazia, directora médica de FundAME.