La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), presidida por el gallego Manuel Vázquez Lima, celebra el nuevo decreto de formación sanitaria especializada, que oficializa la cuenta atrás para la esperadísima (y reclamadísima también) especialidad de Urgencias y Emergencias. La aprobación de la norma llega en un momento de especial sobrecarga en las Urgencias hospitalarias, que con la pandemia de SARS-CoV-2, han incrementado su demanda asistencial “en torno a un 30%”, con el consiguiente desgaste para las plantillas de esos servicios.

–¿Cómo valora Semes el nuevo decreto de formación sanitaria especializada?

–El real decreto establece las bases que cualquier especialidad que quiera serlo tiene que cumplir para poder solicitar, formalmente, constituirse como tal. Para una sociedad científica como_Semes, que aspira a tener una especialidad que ya existe en toda Europa, es una buena noticia contar con esas bases, que además nos gustan, porque son muy coherentes. También fija unos tiempos de respuesta, de modo que, desde que se presenta una solicitud, el Ministerio de Sanidad tiene seis meses para contestar.

–Dice que la nueva regulación establece unas bases “muy coherentes”. ¿Por ejemplo?

–Que la solicitud esté alineada con lo que sucede en nuestro entorno natural, que es Europa, o que la sociedad científica que solicite la especialidad represente al 70% de los profesionales del sector. El Ministerio estima que en España ejercen entre 13.000 y 14.000 urgenciólogos, y en el registro notarial de Semes figuran unos 10.000 socios.

–¿Cuándo prevén presentar, formalmente, la solicitud de la especialidad de Urgencias y Emergencias?

–Probablemente, este próximo martes, dado que el lunes es festivo. Semes trabajaba ya con este escenario, teníamos el borrador del real decreto pero no sabíamos cuál iba a ser publicado definitivamente. Contábamos con un grupo de expertos que ha ido trabajando todos los indicadores del real decreto para desarrollar el texto de la solicitud, y ya lo tenemos hecho. Durante este fin de semana, el gabinete jurídico de nuestra sociedad se dedicará a revisarlo y nuestra previsión es que el martes esté presentado en el Ministerio.

–La presencia de pacientes agolpados en los pasillos de las Urgencias, durante varios días, a la espera de una cama en planta, es una denuncia recurrente por parte de los representantes de las plantillas de esos servicios.

–Las Urgencias son espacios finitos, y junto con la entrada de pacientes, el otro gran problema que tienen en toda España, en Galicia y particularmente en_A Coruña, es el drenaje. Es decir, el ingreso en las plantas de hospitalización cuando los pacientes han terminado su proceso asistencial en ese servicio. Lo que está ocurriendo es que las plantas de hospitalización no asumen los ingresos generados por Urgencias. Y lo que deciden algunos directivos es dejar a esos pacientes en las instalaciones de esos servicios hasta que se les dé la cama. No tiene ni pies ni cabeza. Que esos enfermos pendientes de ingresar en planta ocupen un box en Urgencias genera un problema brutal, porque ese espacio está destinado a atender a los pacientes que continúan entrando. Y dejarlos en un pasillo es un insulto. No lo digo yo. Lo dice un informe del_Defensor del_Pueblo, de 2015, titulado Derechos y garantías de los pacientes. Tener a un paciente tres días en un pasillo de Urgencias es un atentado contra su dignidad.

–PTras dos años y medio de pandemia, en que los servicios de Urgencias han estado al pie del cañón, y ante la actual tesitura, ¿cómo están los ánimos de las plantillas?

–Regular, tirando a mal. Los profesionales están muy cansados porque son muchas horas, en muchos servicios de Urgencias, en verano, no se da ni un día de libre disposición ni se puede coger un mes de vacaciones completo ni de broma... Venimos de dos años en los que hemos estado al cien por cien, a tope, y se lleva mal. A esto se añade, además, que los servicios de Urgencias, con profesionales cansados, no tienen un relevo al que puedan formar y que pueda ayudarles en ese trabajo del día a día, porque no hay especialidad. No sé cómo van a remontar las plantillas esta situación.

–En este contexto, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los políticos?

–TLes diría que urge articular un pacto global para garantizar que nuestra sanidad sea sostenible. Y desde la perspectiva de los servicios de Urgencias, ese pacto pasa, indiscutiblemente, por la puesta en marcha de la especialidad de Urgencias y Emergencias. Esto es planificar los recursos a medio plazo y pensar en el futuro.