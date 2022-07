Ocio inclusivo para pequeños peregrinos

No solo en las aulas se aprende. La actividad lúdica también es una herramienta valiosa para favorecer que los niños desarrollen competencias como la asertividad, el compromiso, el pensamiento positivo, la capacidad de toma de decisiones, la responsabilidad y la empatía. Ayer lo hicieron con el Camino de Santiago como protagonista a través de “Vexo, vexo...Xacobeo”, proyecto en el que participaron durante el pasado curso escolar 3.339 alumnos de 58 centros educativos de Galicia y que ahora continúa su estela en los campamentos de verano del programa CaixaProinfancia de la Fundación “la Caixa”.

En total, fueron 120 niños los que “peregrinaron” hasta Santiago a través de esta actividad englobada en el Xacobeo-Plan Proyecta+ en las dos sesiones desarrolladas dentro del campamento “Mañas de verán” de la Asociación Centro Juvenil Abertal de Vigo. Entre estos pequeños peregrinos, se encontraban 50 menores del CaixaProinfancia, que en Vigo atiende a 110 niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo de pobreza o exclusión. “En cada ciudad trabajamos en un barrio. En el caso de Vigo, con 60 familias de O Calvario porque es el que tiene un índice de pobreza más alto”, explica Maite Celeiro, coordinadora de CaixaProinfancia, del que, en sus seis años de vida, se han beneficiado 206 menores de 115 familias.

Los campamentos de verano son solo una parte de este programa, que ofrece refuerzo educativo y equipamiento escolar, talleres educativos familiares, ayudas para gafas y audífonos, también para alimentación e higiene infantil y apoyo psicológico durante todo el año. “El ocio inclusivo es muy importante dentro del desarrollo socioeducativo de los niños, por eso ponemos en marcha estos campamentos”, explica Susan Santos, delegada territorial de “la Caixa”, quien subraya la importancia de buscar sinergias entre las distintas entidades, como en este caso entre Xunta y Fundación “la Caixa”, para desarrollar programas que faciliten a los niños en situación de vulnerabilidad el acceso a actividades educativas de calidad en el tiempo libre, ya que estas experiencias extraescolares son beneficiosas para su éxito escolar.

La Asociación Centro Juvenil Abertal es la entidad que se encarga de la parte de ocio del programa CaixaProinfancia en Vigo. Esta entidad, vinculada a la presencia salesiana en la ciudad, lleva quince años organizando “Mañas de verán”. “El campamento nació como una oferta de conciliación familiar y laboral. Al principio venían solo niños que estudiaban en el colegio Salesianos, pero ahora más del 50% son de otros centros educativos de la ciudad”, explica su coordinadora, Laura Orge.

Un total de 300 niños pasarán este verano por el campamento urbano de Abertal, entre los que se encuentran 50 menores en situación de vulnerabilidad. Un autobús de la asociación va a buscarlos a un punto de O Calvario para acercarlos hasta su sede, en la calle Venezuela, donde comparten juegos y risas con menores de otras zonas de Vigo.

Juegos de agua, actividades de cocina, playa –todos los jueves si no llueve–, búsqueda de tesoros y rastreos fotográficos por el Casco Vello son algunas de las actividades de este campamento, al que estos días se sumó el “Vexo, vexo...Xacobeo”. “Trabajamos dinámicas de grupo, educación en valores y habilidades sociales de interacción a través de un ocio inclusivo. A través de la educación no formal puedes trabajar lo mismo, pero desde el juego, que es algo les gusta e interesa”, comenta.

Aumenta la pobreza en España entre los menores

La población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en 2021 hasta el 27,8% en España, ocho décimas más que el año anterior, el dato más elevado desde 2016, según los datos de la Encuesta Condiciones de Vida (ECV) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), que explica que este porcentaje se establece con una nueva definición de la tasa AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion), que mide la población que se encuentra en alguna de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, con carencias materiales y social severa, o con baja intensidad en el empleo.

El incremento de la tasa AROPE subió más entre los menores de 16 años (1,4 puntos más). Según los datos de la estadística de Eurostat (2021) sobre la situación de los niños y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social, la tasa AROPE se ha reducido en Europa desde 2015 a 2021 del 27,5 % al 24,2 %. Sin embargo, en España ha aumentado hasta niveles por encima del 33 % y, con más de 2,3 millones de menores, se convierte en la franja de edad con un mayor porcentaje de población afectada.

Según las últimas investigaciones del Observatorio CaixaProinfancia-Infancia, Vulnerabilidad y Acción Socioeducativa, el acceso a actividades educativas de calidad en el tiempo libre incide en los resultados escolares y es reconocido como un importante factor condicionante del éxito educativo. La situación de pobreza, asociada a un conjunto de necesidades educativas dentro y fuera de la escuela, tiene reflejo en el rendimiento académico, la integración social y el despliegue de las competencias personales. En este sentido, los niños y adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad tienen mayor dificultad para conseguir el éxito educativo, que supone, además, mayor dificultad para la construcción del yo.