“Son unhas memorias, un axuste de contas comigo mesmo e con con algúns dos meus amigos”, comentó Alfonso Armada, emocionado por poder dedicarle la obra a su madre, Adelina Rodríguez, en primera fila. En todo momento Armada tuvo palabras de cariño y agradecimiento para su familia: desde sus tías hasta sus primos, también presentes en el acto. Un momento especial fue el dedicado a su mujer, con el reciente fallecimiento de su madre. Y también palabras especiales en recuerdo de su padre: “boa parte do meu rexeitamento de Vigo cando era pequeno era por todo o que representaba meu pai: o mar, o Celta, toda a cidade... esa visión tan infantil de rexeitamento”. “Só despois, máis tarde, cando exercín como pai, entendín moitas cousas da figura do meu. Por iso, co tempo, as cousas, os lugares, vense doutra maneira”, argumentó Alfonso Armada, que aprovechó el encuentro de ayer para charlar con amigos en el Museo do Mar y también para firmar ejemplares de su obra.

FARO lanza “Cuaderno de viaje al país natal”: el regreso de Alfonso Armada 40 años después Presentado por el subdirector general del Grupo Prensa Ibérica en Galicia, Juan Carlos Da Silva, Armada estuvo arropado en el escenario por Pablo Junceda Moreno, director general del Noroeste del Banco Sabadell. Junceda alabó la obra de Armada, su papel como periodista durante tantos años. Y aseguró que le encanta leer y el arte, algo quizás atípico para una persona que se dedica a la banca, según sus palabras. El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, ocupó también un espacio al lado de Armada. Disculpó la ausencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que por problemas de agenda (en este caso los incendios), no pudo asistir al acto de ayer en el Museo do Mar de Galicia. ¿En el público? Numerosos amigos y personalidades del mundo de la cultura y el arte de Vigo. Desde Adolfo Ciaño (Sabadell), Marta Lucio (directora del museo), Marta Fernández-Tapias, delegada de la Xunta en Vigo, Feliciano Novoa (editor) o Luis Morilla (director de Comunicación de Sabadell Noroeste). Entre los asistentes: Carmen Domínguez, Darío Álvarez Basso, Din Matamoro, Menchu Lamas, Antón Patiño, Ramón Trigo, Javier Buján, Mara Costas o Magis Iglesias, entre otros. El acto, que comenzó pasadas las 20.00 horas, terminó sobre las 21.00 horas, con un cóctel final en el que los invitados felicitaron al autor y compartieron impresiones.