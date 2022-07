Son 28 artículos publicados cada semana en el suplemento dominical Estela de FARO DE VIGO (las versiones completas, apunta el autor) y ocho inéditos. El periodista y escritor Alfonso Armada relata en cada uno de ellos su visión de Galicia. “¿Qué es Vigo para ti?”, se titula uno de los episodios, por ejemplo. Pero también están Alcampo, Coia, San Simón, Bueu, Vilagarcía, O Carballiño, Ribadavia, Samos, Santiago, Noia, A Coruña, Ferrol, Estaca de Bares... “Cuaderno de viaje al país natal” (Editorial La Umbría y La Solana). Así se titula el libro presentado ayer en el Museo do Mar de Galicia, que se venderá en quioscos a partir del viernes, día 22, por 14,95 euros y a través de la tienda online de FARO (pincha aquí para adquirirlo). Una obra de 600 páginas de recorrido por la Galicia recordada, también la actual, con espacio para clásicos como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Álvaro Cunqueiro, Uxío Novoneyra, Blanco Amor... Y prólogo del periodista pontevedrés Manuel Jabois.

Alfonso Armada regresa tras 40 años fuera de Galicia. “O libro é unha viaxe de reencontro co país e de reencontro comigo mesmo; é unha viaxe persoal. Está adicado a miña nai e ás miñas avoas, tres mulleres fundamentais na miña vida”, expresó el autor en la presentación de ayer, rodeado de familiares, amigos, autoridades y representantes de instituciones que apoyaron la publicación de esta obra, como FARO y La Opinión de A Coruña, Xunta de Galicia, Xacobeo y Banco Sabadell.

Armada, que publicó gran parte de los artículos que forman parte de este libro cada fin de semana en FARO en los últimos meses, recordó que este fue su primer periódico. “As primeiras prácticas fíxenas aquí, recordo a acollida. Sinto non poder ter coñecido a Álvaro Cunqueiro, que foi director do xornal. Era amigo de meu pai. Ían xuntos tomar as cuncas e as xoubas. Cando o meu pai lle dixo que eu quería estudar xornalismo díxolle que non, que mellor estudara Historia ou Medicina”, contó Alfonso, como anécdota. Agradeció que la dirección del periódico lo llamara para volver, “case 45 anos despois de marchar” y retomar la escritura a través de estos artículos. Agradeció también al director de FARO, Rogelio Garrido, y a “Salvador Rodríguez, editor do Suplemento ESTELA do FARO”.

“Este año se cumplen seis décadas del célebre viaje que el genial Álvaro Cunqueiro, por entonces director de FARO, emprendió a bordo de un Seiscientos con el querido fotógrafo Magar desde Pedrafita do Cebreiro a Compostela y que plasmó después en una serie de crónicas antológicas”, expresó Juan Carlos da Silva, subdirector general del Grupo Prensa Ibérica en Galicia. Armada recreó en las primeras etapas de la serie aquel itinerario literario de Cunqueiro, “en una travesía irónica y emocionante, con espacio a la sorpresa y a la imaginación, evocando al realismo mágico del universal creador de Mondoñedo”, añadió Da Silva en la presentación del libro. “Lo hizo en un completísimo recorrido a modo de petroglifo por toda la geografía gallega, de norte a sur, por la costa y el interior, y por todas sus fronteras interiores y exteriores. Este libro es un compendio de todas esas crónicas, enriquecido con más entregas y nuevos descubrimientos”, describió Juan Carlos da Silva, que apuntó que para proteger el riquísimo patrimonio material e inmaterial de Galicia “es preciso conocerlo y, sobre todo, quererlo”. “Con ese afán, porque la Galicia ideal del futuro tiene que preservar también su esencia, los valores singulares que conforman sus territorios y que no pueden ser olvidados, surgió este proyecto cultural de FARO y La Opinión, planteado por Armada como un camino de vuelta al país que le vio nacer hace más de sesenta años después de pasar más de dos tercios de su vida fuera de Galicia”, expresó Da Silva.

Da Silva recordó el viaje de Cunqueiro de Pedrafita a Santiago en un ‘Seiscientos’

El subdirector general de Prensa Ibérica en Galicia quiso agradecer la colaboración de la Xunta y del Sabadell Gallego, “que respaldaron este proyecto editorial de los periódicos de Prensa Ibérica en Galicia, FARO DE VIGO y La Opinión de A Coruña, y se sumaron desde el principio a esta apuesta común de poner en valor atractivos tan excepcionales”. El libro es el colofón a la serie periodística “Galicia, la Vía láctea de la saudade”, que vio la luz cada domingo en el suplemento del periódico. “La serie y el libro no pudieron llegar en mejor momento. Por un lado la oportunidad que brinda y supone el Xacobeo, como exaltación de nuestra tierra, y porque se cumplen sesenta años del viaje del célebre Álvaro Cunqueiro de Pedrafita a Compostela”, afirmó Da Silva.

Da Silva tuvo palabras para Armada. “Gracias, querido Alfonso, por hacer posible esta travesía periodística y literaria por nuestra Galicia universal a través de tu camino y de tu minuciosa memoria. Y gracias también a su cooperante necesaria, a la fotógrafa Corina Arranz, que le acompañó en muchas de las etapas y que con sus imágenes en la serie periodística ha sabido inmortalizar como nadie el relato coral de esta tierra”, expresó en el acto de ayer Juan Carlos da Silva, que se refirió a Armada como “un gigante, un purasangre del periodismo, como lo evidencia su vasta y talentosa obra periodística y literaria, y un lujo de persona”.

“El lector se adentrará a través de sus textos, como antes lo hizo en las entregas del periódico, en el deleite de la naturaleza, la introspección del reencuentro personal, el placer de andar, el amor por el arte, el paisaje y el paisanaje, el afán por descubrir, el disfrute de la gastronomía, el encuentro con amigos... Un patrimonio inmenso y una herencia que estamos obligados a cuidar y toda una inspiración para construir la nueva Galicia. Creamos todos en ello y seguro nos irá mejor””, añadió Da Silva.

Junceda: “Armada es un ejemplo de abarcar lo global desde una mirada local”

“Alfonso Armada pertenece a una estirpe que ha dado buenos ejemplos en Galicia: la de corresponsal, escritor y periodista que ha sabido contar la realidad mundial sin apearse de sus orígenes gallegos. Pienso en Julio Camba o en el ourensano Augusto Assía, que recorrieron el mundo y siempre mantuvieron sus esencias. Armada ha hecho lo mismo, siempre con éxito en medios de comunicación de primer orden, sabiendo que con ‘mirada local’ se puede abarcar también lo global”. Con estas palabras Pablo Junceda Moreno, director general adjunto del Banco Sabadell, se refirió al papel de Armada como periodista y escritor en el acto de ayer. En el prólogo del libro, el periodista Manuel Jabois alude a Armada como “reportero, poeta y caminante”, como Junceda apuntó en el acto de ayer. “Pienso que esta definición resume a la perfección el espíritu que destilan las crónicas publicadas por el autor en FARO DE VIGO y La Opinión de A Coruña.

“Sabadell Gallego apoya esta obra en nuestro compromiso con el Xacobeo”

“En Sabadell Gallego decidimos participar como patrocinadores en esta obra como parte de nuestro compromiso con el Xacobeo, porque entendemos que se trata de un proyecto único de desarrollo económico, social y cultural”, expresó Junceda. “Pienso que todos los gallegos nos podemos sentir identificados con la visión poliédrica del libro de Alfonso Armada: porque sus reportajes, cosidos y aumentados en el volumen que ahora presentamos, encajan bien en ese bonito espíritu local. Como la frase que decía Joan Miró (que por cierto yo tengo en mi perfil de Whatsapp): ‘para ser universal, primero hay que ser local’”, proclamó Junceda.

Rodríguez: “Vale a pena volver a Galicia logo de catro décadas? A resposta é si”

“Escritor, xornalista e poeta”. Así empezó su intervención el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, que destacó la trayectoria de Alfonso Armada, como “testigo privilexiado” de numerosos conflictos internacionales, vividos y narrados en primera persona.

Para Rodríguez, Armada es “mestre de xornalistas” y subrayó el papel transformador del Camino, como el que Armada recorre también a través de este libro: “que non deixará indiferente a ninguén”.

“Alfonso fala de país, de paisaxe e de paisanaxe. Fala da Galicia que el coñeceu, que temos que seguir coñecendo e poñendo no centro das nosas vidas”, comentó el titular de Cultura, que habló del Xacobeo, “unha explosión de humanidade que chega tamén nun momento moi oportuno, deixando atrás un periodo tremendamente complexo para as nosas vidas”, afirmó.

El conselleiro de Cultura destacó la trayectoria periodística de Armada

Según el titular de Cultura, igual que Cunqueiro hizo en su día el Camino: “moitos galegos e galegas fan o seu particular Camiño, e teñen a súa forma particular de ver Galicia”. Nombró Rodríguez a Domingo Fontán, geógrafo que elaboró la primera carta geométrica de Galicia. Para ello también recorrió en aquel momento la comunidad gallega. Habló el conselleiro del camino interior, coincidiendo con el Año Santo.

“Armada, como bo galego, transmite a súa visión particular do que é Galicia. Vese un tremendo cariño por Galicia na forma de escribir. E se pregunta se, 40 anos despois, vale a pena volver a Galicia... A resposta é si”, proclamó Román Rodríguez.