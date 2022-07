El porcentaje de mujeres que no alcanza los 1,60 centímetros de estatura en España es del 25 por ciento. Esa es la razón por la que el Tribunal Supremo ha anulado, por discriminatorio, el requisito de tener una estatura mínima de 1,60 metros exigido para ser admitida en las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal se trata de una discriminación indirecta respecto de los hombres, a quienes se requiere una estatura mínima 1,65 metros que resulta menos exigente, pues son únicamente el tres por ciento los que no alcanzan esta talla.

La sentencia hecha pública ayer, cuyo ponente es el magistrado Pablo Lucas, apunta que la discriminación indirecta se produce al fijar las mismas alturas para mujeres y hombres, puesto que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya declaró en octubre de 2017 que la marginación a las mujeres no se salva con el mero hecho de fijar estaturas mínimas diferentes si no se atiende, como es el caso, a las acreditadas diferencias de estatura media, por sexo, de la población española. La resolución estima el recurso de una mujer que fue excluida ese mismo año del proceso selectivo de ingreso en la Escala Básica de la Policía Nacional por no reunir el requisito de la estatura mínima.

Silencio del Gobierno

La afectada recurrió el acuerdo del tribunal del proceso selectivo ante el Consejo de Ministros, quien desestimó su petición por silencio administrativo, y es esta decisión la que se recurre ante el Supremo, reclamando además la anulación del requisito de estatura mínima establecido en el artículo 7.c del Reglamento de los procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía. En su recurso, argumentaba que era mucho mayor el porcentaje de mujeres que no alcanzaban la estatura requerida que el de hombres, de manera que solo una estatura mínima de 1,54 metros para las mujeres restablecería la necesaria igualdad (ella tenía una altura de 1,56).