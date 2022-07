Galicia, entre las comunidades más seguras con solo un 1% de intrusiones en domicilios

A la hora de cerrar la puerta y emprender un viaje de vacaciones este verano, los gallegos podemos estar razonablemente tranquilos. Los informes del sector asegurador sitúan a Galicia como una de las comunidades con menor probabilidad de sufrir la visita de los amigos de lo ajeno, con solo un 1 por ciento de intrusiones en domicilios. Lugo y Ourense –y sus capitales– figuran entre las provincias y ciudades con menor índice de robos en viviendas. Sin embargo, Pontevedra se sitúa entre los municipios donde es más probable sufrir un robo en casa, y la provincia pontevedresa es la undécima con mayor riesgo.

Galicia es la tercera comunidad autónoma más segura de España, según el Barómetro de la Seguridad de la empresa Securitas Direct. Se trata de un informe que la compañía realiza anualmente tomando como muestra a sus más de cinco millones de usuarios, resultantes de sus 1,7 millones de casas y negocios protegidos en nuestro país. El estudio se hace en base a un porcentaje que combina el número “saltos” de alarmas reales e intrusiones por zonas atendidas por la central receptora de alarma de la compañía sobre el número de instalaciones de seguridad que cubre esta empresa. Solo Castilla y León y Asturias, ambas con un 0,9% de intrusiones, muestran mejor dato de seguridad que Galicia.

Por otro lado, un informe de la patronal aseguradora Unespa sitúa a Galicia como la sexta comunidad española más segura, al tener una probabilidad de robo en viviendas un 11,63% menor que el del conjunto de España.

En su informe “Los robos en viviendas españolas aseguradas. Datos 2020-2021”, la asociación que agrupa las aseguradoras de España ofrece también la estadística por provincias, en la que Lugo (-48,29% de probabilidad de robo respecto a la media) y Ourense (-35,57%) figuran en los puestos 49º y 47º, respectivamente, a la cola del ranking de inseguridad. A Coruña, en mitad de la tabla, registra un -8,08%. Sin embargo, la provincia de Pontevedra es la undécima con un 7,20%.

La estadística es mucho más llamativa en lo que se refiere a la capital pontevedresa, la segunda ciudad más insegura en este aspecto entre las urbes con más de 75.000 habitantes. En la ciudad del Lérez, la probabilidad de sufrir un robo en el domicilio es un 88,38% superior a la media española. Solo Granada la supera, con un 89,14%.

En esta lista de Unespa Vigo figura en el puesto 28º, con un porcentaje del 10,27%. En el 33º, A Coruña, con el 5,96%; y en el 35º, Santiago, con el 3,88%. Lugo es décima por la cola con un -37,22%; y Ourense decimocuarta por la cola con un riesgo relativo de -32,10%.

El estudio analizó 225.000 percances de robo indemnizados por las aseguradoras entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021. Para recabar la información, se tomó como referencia un universo de 15 millones de viviendas protegidas por 28 aseguradoras.

El informe no abarca todas las viviendas del país, pero “sí constituye una muestra suficientemente extensa para ofrecer información cualitativa fiable sobre cómo es el fenómeno de los robos domésticos”, recalcan desde Unespa, que representa al 96 por ciento del mercado español de seguros.

Los peores meses y días

En cuanto a la estacionalidad de los robos, y como era previsible, los meses de vacaciones (julio, agosto y enero) son más problemáticos que la media y constituyen los preferidos por los ladrones para perpetrar estos delitos.

El estudio muestra también qué días de la semana presentan mayor incidencia de robos, y aquí se ofrece un dato que los propios autores de la estadística califican de curioso: aunque los ladrones son más propensos a actuar en jornadas laborables –con mayor probabilidad el lunes y menor el domingo–, los sábados y los domingos son los días en los que más cosas se llevan y mayor perjuicio económico causan a las familias.

En lo que respecta a la cuantía de los robos, Galicia figura cuarta por la cola con 633 euros de media, mientras que Cataluña encabeza la lista con 1.767. Por provincias, Pontevedra es la octava por la cola con 561 euros de cuantía de lo robado. Barcelona es la provincia más lucrativa para los ladrones, que se llevan de media un botín de 1.836 euros.

Consejos para evitar robos en la vivienda en vacaciones

Para minimizar el riesgo de sufrir un robo en el domicilio la policía aporta algunos consejos básicos. El primero es cerrar siempre con llave al salir de casa, aunque sea para hacer un recado breve. No hacerlo implica facilitar mucho las cosas a los delincuentes, que con una simple radiografía podrán abrirla. Por el mismo motivo, los policías recuerdan también que antes de salir debe tomarse la precaución de asegurarse de que todas las ventanas están correctamente cerradas. Instalar cámaras o alarmas puede tener un efecto disuasorio para ladrones que estén buscando objetivos para entrar a robar. Al percibir que existen tales medidas de seguridad, que implican que se les identifique por las grabaciones o complicar seriamente la huida por una alarma que avise a la policía, es posible que se marchen a otro lugar. Tampoco resulta adecuado dejar entrar en la escalera comunitaria a personas desconocidas que llamen al portero automático. Podría tratarse de ladrones que, bajo cualquier excusa, pretenden acceder para explorar los domicilios del edificio en busca de los que se encuentren vacíos. Para saberlo, es posible que algunos de ellos usen los llamados marcadores. Si en alguna puerta de un domicilio del edificio se detectan cuñas de plástico en la rendija, hilos de cola junto a la apertura o trocitos de papel introducidos en la cerradura, debe alertarse al resto de la comunidad y avisar a la policía. Se trata de mecanismos muy sencillos que avisan a los ladrones de que el piso está vacío al regresar al cabo de uno o dos días y comprobar que no se ha roto el hilo de cola, no ha caído la cuña de plástico de la rendija de la puerta o que sigue ahí el trocito de papel insertado en la cerradura. También debe llamarse al 112 en caso de descubrir comportamientos extraños de individuos desconocidos en las zonas comunitarias. Por último, y más durante los periodos vacacionales como en los que nos encontramos, es recomendable no hacer una exposición demasiado detallada en las redes sociales de los días que la familia va a pasar fuera. O señalar a los ladrones que el domicilio está vacío al dejar durante semanas las persianas bajadas o la alfombrilla de la entrada recogida.