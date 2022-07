El presidente de la Sociedad Española de Inmunología y jefe del servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Marcos López Hoyos, descarta volver a las restricciones para controlar el aumento de casos de coronavirus pero apuesta por mantener las recomendaciones sanitarias y seguir comportándose de forma responsable, porque “el virus ha venido para quedarse y vamos a tener COVID para mucho tiempo”.

“Sería importante no estar obsesionado, pero no relajarse en grado extremo”, afirmó ayer en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press tras remarcar que “lo que nos ha enseñado este virus es que cada vez que le damos un poco de aire, él lo usa para expandirse” y generar nuevas variantes. Cree que ahora “estamos relajados” y por tanto el virus “está libre”, pues “todos tenemos algún conocido infectado”. A pesar de ello, los inmunólogos “para nada pedimos restricciones” por la necesidad de retomar la economía y la vida social, ya que “si no, tenemos otro tipo de pandemia”, pero matiza que no por esto hay que quitarle importancia al virus y que es necesario mantener medidas como la ventilación, el uso de mascarilla en lugares concurridos o evitar contactos sociales.

Al hilo, remarcó que “nadie le ha quitado el título de emergencia sanitaria” y que cada vez aparecen variantes más infectivas, que aunque gracias a la vacuna provocan contagios de menor gravedad sí que llevan a los hospitales a personas vulnerables. “No es que hayamos hecho nada mal para que sigan produciéndose olas de contagios, sino que llevamos dos años y medio de pandemia y estamos todos agotados incluida la sanidad”, explicó

También cree que tanto los políticos como la sociedad “se han relajado” a la hora de apoyar la ciencia e incidió en la importancia de seguir invirtiendo y “no una vez que pasa la crisis más gorda nos olvidemos”.

López Hoyos espera que para septiembre u octubre vea la luz la vacuna de la española Hipra. “Tiene muy buenas perspectivas y es muy probable que nos dé posibilidades de introducir una variación en la pauta de vacunación de cara a la dosis de refuerzo que se prevé para el otoño”, dijo.