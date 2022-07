Tras la huella de Ruth Matilda Anderson, de Galicia a EE UU

María del Mar Ramón Soriano, titulada en Bellas Artes y Máster en Creación e Investigación (ambas titulaciones de la Universidad de Vigo), quedó fascinada con la figura de Ruth Mathilda Anderson, fotógrafa americana que inmortalizó la vida y las costumbres de la Galicia de hace 100 años en imágenes de incalculable valor. Ruth desembarcó en el puerto de Vigo el 7 de agosto de 1924. Traía una misión: documentar la vida cotidiana de la población gallega. Se lo encargó la Hispanic Society of America, institución creada en 1904 en Manhattan para el fomento del estudio de la lengua, la literatura y la historia española y portuguesa. La joven fotógrafa tomó unas 5.000 imágenes durante su estancia en Galicia, de más de un año.

María del Mar es de Artes Plásticas, tiene sus propias obras, sobre todo escultura. Y le interesa la observación como germen de la práctica artística. “Me interesan sus fotos desde varias vías. Por un lado me interesa la figura de Ruth Matilda, esta fotógrafa en 1920 cruzando el charco bajo encargos de la Hispanic Society of America. Me gustaría investigar sus raíces en USA y cómo llega a tener este trabajo. Y sobre todo en 1920, me parece una fecha increíblemente temprana para una expedición de este tipo a Galicia”, cuenta la escultora.

“Otra de las claves es la exotización de Galicia, cómo documentaba la vida aquí para luego mostrarla allí y cómo el hecho de ser de fuera hace que puedas ver cosas que quizás alguien que está inmerso en esta cotidianeidad no percibe. Por ejemplo, si caminamos por nuestra ciudad directos al lugar en el que trabajamos no caminamos de la misma forma que cuando salimos a otros países o pueblos que no son el propio y miramos exhaustivamente las calles, las casas, los monumentos, la gente...”, cuenta Mª del Mar Ramón Soriano, que precisamente acaba de ser elegida por la Comisión Fulbright y recibirá una beca para investigar todo esto en Estados Unidos, en la Hispanic Society of America. Como ella quería. Tituló su proyecto: “La mirada investigadora de Ruth Matilda Anderson: una Galicia exótica”. “El tercer punto: la parte de las fotos en las que aparecen mujeres cargando objetos, entendiendo el cargar como una característica perteneciente a lo escultórico. Es decir, hay un lenguaje propio en la escultura en el que estoy interesada, las materialidades de las cosas, las disposiciones en el espacio, lo que se queda vacío entre elemento y elemento, cómo actúa la gravedad y el equilibrio con estos objetos. Observo estas imágenes desde una mirada escultórica”, cuenta, y con esta reflexión como base surgen piezas como las de las fotos, con el tema de cargar o apilar cosas, o de cuerpos que sostienen. Estas forman parte de una serie de la autora que se llama ‘Una curva unha ola un cos’ (en castellano, en gallego y en valenciano). Las fotos de Ruth Matilda son en Niñodaguia, con su particular olería, un lugar de referencia para María del Mar. Precisamente en la Hispanic Society of America “se encuentran algunas de las fotografías más antiguas de Niñodaguia”, apunta María del Mar, que acaba de inaugurar una exposición en Santiago: “El jarrón infinito”.

“Hizo muchas fotos de mujeres que cargan objetos”

“Desde una práctica mayormente escultórica quiero abordar las imágenes fotográficas de Ruth Matilda y las ideas de una mirada concreta y creadora. En la producción de Anderson encontramos numerosas fotos de mujeres que cargan objetos sobre sus cabezas”, expresa María del Mar Ramón Soriano, que después del verano viajará a Estados Unidos para empezar su trabajo de investigación, que sirve como continuación de su tesis. “Encuentro en esta idea del cuerpo que sostiene unas reminiscencias claras a la práctica escultórica y a cómo funciona la materia en el espacio. Ya he realizado algún acercamiento a estas ideas con obras que asumen la verticalidad, la apilación de módulos y lo antropomorfo de los volúmenes cilíndricos”, expresa María del Mar, que interpretó con su propia obra, una colección de esculturas con forma de mujer con carga en la cabeza, el espíritu de dichas fotos.

“En el museo de Niñodaguia hay una foto así como única fuente documental”

“En los años 20 Ruth Matilda Anderson recorría Galicia, conociéndola, observándola y fotografiándola del mismo modo en que Paul Gauguin viajaba a África para apropiarse de las costumbres pictóricas del lugar, iniciándose así la corriente de los fauvistas, o como los surrealistas adquirían objetos de Oceanía y de otros continentes percibidos como extraños. Casi a modo de investigación antropológica, Anderson se recorría nuestros pueblos produciendo registros desde una mirada externa que capturaba lo exótico”, expresa María del Mar Soriano, que en breve viajará a Estados Unidos con una beca Fulbright para llevar a cabo su proyecto de investigación que parte de la relación entre Galicia y la Hispanic Society of America a través de la figura de Ruth Matilda. “El hecho de que dentro del Museo de Olería Tradicional de Niñodaguia [Ourense] se muestre una de estas capturas como única fuente documental de estos años es el motivo que detona este afán investigativo, es muy probable que existan numerosos registros, tanto de los ceramistas de esos años como de las mujeres del pueblo que cargaban las olas del taller a los hornos. Encuentro que estos documentos pueden ser muy importantes en la producción de nuestra historia propia y percibo también una clara relación entre esta mirada concreta de Anderson y la forma en que la observación es estudiada por Selena Kimball y Pascal Glissmann en el Observational Practices Lab”, añade María del Mar Ramón.

“Su figura debe ser reconsiderada desde una óptica feminista”

“Siento que la figura de Anderson por el contexto y la época en la que vivía también merece ser reconsiderada desde un prisma feminista y de género, ya que hasta 1980 no empiezan a encontrarse los primeros estudios fotográficos dirigidos por mujeres en la ciudad de Nueva York, uno de los contextos más propicios para la práctica femenina dentro de este ámbito”, explica María del Mar. En Nueva York continuará estudios precisamente en el Observational Practices Lab de la Parsons School of Design. “El proyecto se centra en la mirada, en la observación como germen de la práctica artística”, describe esta joven.