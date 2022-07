La cifra de fallecimientos por coronavirus se acerca a 110.000 tras sumar 400 en tres días

La séptima ola de COVID da señales de haber pasado su pico, y como siempre ha ocurrido desde 2020 las notificaciones de fallecimientos registran ahora sus números más altos. La cifra oficial de decesos por coronavirus del Ministerio de Sanidad –que desde hace meses solo emite boletines los martes y los viernes– asciende a 109.348 tras sumar 400 fallecidos respecto al informe del pasado día 12, hace solo tres días. Se trata de una cifra oficial más corta que la real. Un estudio de la prestigiosa revista médica “The Lancet” cifró en marzo las muertes en España por COVID en más de 160.000.

En el lado positivo, la incidencia del coronavirus en España entre los mayores de 60 años baja por primera vez desde el pasado 10 de junio, hace cinco semanas, hasta situarse en los 1.158 casos por cada 100.000 habitantes (67 puntos menos que el pasado martes), y desciende también la ocupación hospitalaria, desde el 10.58% hasta el 9,70%. Sin embargo, repunta ligeramente la ocupación de las ucis, al pasar del 5,72% del pasado martes al 5,88% del dato actualizado ayer.

En España hay 11.713 personas ingresadas con coronavirus, de las cuales 513 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos.

En el último mes la ocupación hospitalaria general en España se ha casi duplicado con la escalada de la trasmisión por las variantes de ómicron BA.4 y BA.5, al subir del 5,5% hasta ubicarse en el entorno del 10%. El País Vasco (14,66%), Castilla y León (13,05%) y Madrid (12,98%) son las comunidades con peor porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID, aunque mejoran ligeramente respecto al informe de hace 3 días. En cuanto a las ucis, País Vasco (12,87%), Cataluña (9,82%) y Madrid (8,78%) muestran los peores datos.

Galicia está en la media en ocupación de camas hospitalarias (9,67%), pero tiene uno de los mejores porcentajes de ocupación en uci (3,22%).

En cuanto a la incidencia a 14 días, baja en todas las comunidades excepto en Canarias, Cantabria, Ceuta y Navarra. En Galicia se reduce de 1.489 a 1.353 (que son 136 puntos menos), y el dato a 7 días también cae sensiblemente, de 724 a 547 (que representa 177 puntos menos).

Tercer homenaje de Estado a las víctimas

Felipe VI, junto a la reina Letizia, presidió ayer en el Palacio Real de Madrid el tercer homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia, en el que hizo un llamamiento a no olvidar nunca por lo que han representado, al tiempo que abogó por fortalecer los sistemas de salud e invertir más en ciencia. Bajo el lema “Un aplauso para el recuerdo”, el Patio de la Armería volvió a congregar a representantes institucionales, políticos y del ámbito de la sanidad y la ciencia para honrar la memoria de los más de 109.000 fallecidos contabilizados desde que estalló la crisis del coronavirus en marzo de 2020. “España es un país justo y solidario, siempre lo ha demostrado, con esperanza en el futuro. Jamás se borrará la impronta de todos los que ya no están con nosotros. Tienen nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo, que permanecerán intactos para siempre”, ha garantizado el rey a los familiares de víctimas presentes en la ceremonia. Entre los 300 asistentes, estuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todos sus ministros, los poderes del Estado, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y nueve presidentes autonómicos, además de los de Ceuta y Melilla, entre los que no estaba el de Galicia, Alfonso Rueda. Como ya hicieron el pasado año, se ausentaron el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, que viajó a Madrid directamente para entrevistarse con Sánchez en el Palacio de la Moncloay el lehendakari, Iñigo Urkullu.